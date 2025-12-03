Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 7:03 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 7:03 AM IST

    ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ 10 -15 20 -30 പ്രമോഷൻ

    ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ 10 -15 20 -30 പ്രമോഷൻ
    ​​ദോ​ഹ: ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന 10 -15 -20 -30 പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഡി​സം​ബ​ർ 10 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഗ്രോ​സ​റി, ഫ്ര​ഷ് ഫു​ഡ്, ഫ്രൂ​ട്ട്സ്, വെ​ജി​റ്റ​ബ്ൾ, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ടെ​ക്സ്റ്റൈ​ൽ​സ്, സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി, ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ കി​ഴി​വു​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശേ​ഖ​രം മി​ത​മാ​യ വി​ല​യി​ലാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​മോ​ഷ​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും, ലു​ലു​വി​ലെ ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്രേ​ണി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ലു​ലു സൂ​പ്പ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ പ്ര​മോ​ഷ​നും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ണു​ക​ൾ, ലാ​പ്ടോ​പ്പു​ക​ൾ, ആ​ക്സ​സ​റി​ക​ൾ, ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, സ്പോ​ർ​ട്സ് ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് അ​വ​ശ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ​യി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ഡീ​ലു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ, ലു​ലു​വി​ന്റെ സീ​സ​ണ​ൽ സെ​യി​ൽ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ, റെ​ഡി​മെ​യ്ഡ് ഗാ​ർ​മെ​ന്റ്സു​ക​ൾ, സാ​രി​ക​ൾ, ചു​രി​ദാ​റു​ക​ൾ, പാ​ദ​ര​ക്ഷ​ക​ൾ, ലേ​ഡീ​സ് ബാ​ഗു​ക​ൾ, ബേ​ബി ആ​ക്സ​സ​റി​ക​ൾ, സ​ൺ​ഗ്ലാ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ 20 മു​ത​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കി​ഴി​വു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റു വ​രെ തു​ട​രു​ന്ന ഈ ​പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് എ​ക്സ്ക്ലൂ​സി​വ് ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്നു.

    ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ അ​ടു​ത്തു​ള്ള ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

