Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 11:04 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 11:04 AM IST

    ‘സൊ​ഹാ​റി​യ​ൻ​സ് ക​ല’ ഈ​ദ് ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    poster released
    സൊ​ഹാ​റി​യ​ൻ​സ് ക​ല’​യു​ടെ 2025 ലെ ​ഓ​ണം -ഈ​ദ് ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ അം​ബാ​റി​ലെ ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ബാ​ത്തി​ന സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ര​ളി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ

    പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    സു​ഹാ​ർ: സു​ഹാ​റി​ലെ ക​ലാ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ‘സൊ​ഹാ​റി​യ​ൻ​സ് ക​ല’​യു​ടെ 2025 ലെ ​ഓ​ണം -ഈ​ദ് ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ അം​ബാ​റി​ലെ ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബാ​ത്തി​ന സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ര​ളി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.വി​വി​ധ ക​ലാ​സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​ജേ​ഷ് പാ​ട്യം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.സൊ​ഹാ​റി​യ​ൻ​സ് ക​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു കാ​ക്ക​പ്പൊ​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സു​ഷാം, സു​ഭാ​ഷ്, ഹ​സി​ത, ലി​ൻ​സി , കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദ്, ജി​മ്മി സാ​മു​വ​ൽ, ഷൈ​ജു, മ​നോ​ജ്‌ എ​ൻ. പി, ​സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, സ​ജി, സു​രേ​ഷ്, രാ​ഹു​ൽ മാ​ധ​വ്, ജി​തേ​ഷ്, രാ​ജേ​ഷ് മൂ​ച്ചി​ക്ക​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സൊ​ഹാ​റി​യ​ൻ​സ് ക​ല​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ട്രി​പ്പി​ള്‍ എ ​ഇ​വ​ന്റ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്ക് സു​ഹാ​ർ സ​നാ​യ​യി​ലെ ഗ്രീ​ൻ ഒ​യാ​സി​സ് ഹോ​ട്ട​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സം​ഗീ​ത ലോ​ക​ത്ത് പ്ര​ശ​സ്ത​നാ​യ അ​ലോ​ഷി​യു​ടെ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം ആ​യി​രി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ പാ​യ​സ മ​ത്സ​രം, വ​ടം​വ​ലി, സു​ഹാ​റി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

