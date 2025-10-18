Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 9:53 AM IST

    സോ​ഹാ​റി​യ​ൻ​സ് ക​ല ഈ​ദ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സോ​ഹാ​റി​യ​ൻ​സ് ക​ല ഈ​ദ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    സോ​ഹാ​റി​യ​ൻ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ല ഈ​ദ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    സു​ഹാ​ർ: സു​ഹാ​റി​ലെ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ സൊ​ഹാ​റി​യ​ൻ​സ് ക​ല ‘ഈ​ദ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം 25’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഗ്രീ​ൻ ഒ​യാ​സി​സ് ഹോ​ട്ട​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വ​ൻ ജ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി. മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഏ​റെ നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യ ഗ​സ​ൽ ഗാ​യ​ക​ൻ അ​ലോ​ഷി ആ​ഡം​സ് സു​ഹാ​റി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി പാ​ടി​യ വേ​ദി കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു സു​ഹാ​റി​യ​ൻ​സ് ക​ല ഈ​ദ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം.

    രാ​ഹു​ൽ മാ​ധ​വി​ന്റെ ഗാ​ന​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, ഒ​പ്പ​ന മ​റ്റ് വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സു​ഭാ​ഷ് വി​ജ​യ​ൻ അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ സാം​സ്കാ​രി​ക നൃ​ത്ത​ശി​ൽപം കേ​ര​ള ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ൾ ഓ​രോ​ന്നാ​യി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​വ​യാ​യി.

    വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ലോ​ഷി​യു​ടെ ഗ​സ​ൽ ഗാ​നം അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. നൂ​റു പൂ​ക്ക​ളെ, ഒ​രു പു​ഷ്പം മാ​ത്ര​മെ​ൻ പൂ​ങ്കു​ല​യി​ൽ നി​ർ​ത്താം ഞാ​ൻ, പ്രാ​ണ​സ​ഖി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പാ​ടിപ്പതി​ഞ്ഞ പാ​ട്ടു​ക​ൾ ഏ​റ്റു​പാ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് സ​ദ​സ്സ് എ​തി​രേ​റ്റ​ത്.

    സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ വാ​സു​ദേ​വ​ൻ, മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​ജേ​ഷ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു കാ​ക്ക​പൊ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ദ​സ്സി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ താ​നൂ​ർ, കെ.​വി. രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദ്, ഷൈ​ജു പു​തി​യ​വീ​ട്ടി​ൽ, സു​ഷാം, വ​നി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ലി​ൻ​സി, ഹ​സി​ത, സ​ജി കാ​ളി​യെ​ത്താ​ൻ, ജി​മ്മി സാ​മു​വ​ൽ, രാ​ഹു​ൽ മാ​ധ​വ്, സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, മ​നോ​ജ് എ​ൻ. പി, ​രാ​ജേ​ഷ് മൂ​ച്ചി​ക്ക​ൽ, സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ജി​തേ​ഷ്, സു​ഭാ​ഷ് വി​ജ​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

