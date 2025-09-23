Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 10:21 AM IST

    സീബ് ഫ്രണ്ട്‌സ് സൗജന്യ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ്

    സീബ് ഫ്രണ്ട്‌സ് സൗജന്യ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ്
    സീ​ബ് ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക്യാ​മ്പ്

    സീ​ബ്: സീ​ബ് ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജു​മ അ​ല്‍ ഹാ​ബ്‌​സി പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സീ​ബ് സൂ​ഖി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സോ​ഷ്യ​ല്‍ ക്ല​ബ് സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍, ഡോ​ക്ട​ര്‍ ക​ണ്‍സ​ള്‍ട്ടേ​ഷ​ന്‍ എ​ന്നി​വ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക്യാ​മ്പി​ല്‍ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ സേ​വ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി. സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രാ​യ ഗോ​പ​ന്‍, ന​വീ​ന്‍ മ​ന്‍സൂ​ര്‍, ഇ​ക്ബാ​ല്‍, വി​ബി​ന്‍ ചെ​റാ​യി, രാ​ജു ജോ​ണ്‍, സു​ധാ​ക​ര​ന്‍, ക​ലാ പു​രു​ഷ​ന്‍, റ​മി​നാ​സ്, പു​രു​ഷ​ന്‍, സ​ന​ല്‍ കു​മാ​ര്‍, വി​നോ​ദ്, പ്ര​സ​ന്ന​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    TAGS:Oman Newsmedical campfreegulf news malayalam
    News Summary - Zeeb Friends Free Medical Camp
