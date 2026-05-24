Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightതർക്കത്തെത്തുടർന്ന്...
    Oman
    Posted On
    date_range 24 May 2026 8:32 AM IST
    Updated On
    date_range 24 May 2026 8:32 AM IST

    തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് യുവാവിനെ വാഹനമിടിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി; പ്രതി പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് യുവാവിനെ വാഹനമിടിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി; പ്രതി പിടിയിൽ
    cancel

    മസ്കത്ത്: തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് സ്വദേശി യുവാവിനെ വാഹനമിടിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വടക്കൻ ബാത്തിന ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസ് കമാൻഡാണ് പ്രതിയായ സ്വദേശി പൗരനെ പിടികൂടിയത്. ഇരുവർക്കുമിടയിലുണ്ടായ തർക്കം രൂക്ഷമായതിനെത്തുടർന്ന് പ്രതി മനഃപൂർവ്വം ഇരയുടെ മേൽ വാഹനം ഇടിച്ചുകയറ്റുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

    ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സ്വദേശി സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു. കൃത്യം നടന്ന ഉടൻതന്നെ പ്രതിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:killedargumentSuspect arrested
    News Summary - Youth killed by car after argument; suspect arrested
    Similar News
    Next Story
    X