Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 1:30 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 1:31 PM IST

    യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ഹ​ന അ​നീ​സി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ഹ​ന അ​നീ​സി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    ‘ദി ​ഫാ​ൾ’ ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ന്റെ ര​ച​യി​താ​വ് ഹ​ന അ​നീ​സി​നെ ബൗ​ഷ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ‘ദി ​ഫാ​ൾ’ എ​ന്ന ആ​ദ്യ ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ന്റെ ര​ച​യി​താ​വ് ഹ​ന അ​നീ​സി​നെ ബൗ​ഷ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ് എ​റി​ഞ്ഞേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബി​ജോ​യ് പാ​രാ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നു​ച​ന്ദ്ര​ൻ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നി​ധീ​ഷ് കു​മാ​ർ പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ദാ​ർ​സൈ​ത്ത് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നി​ഷാ​ന്ത് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ അ​ൽ മ​ബേ​ല​യി​ൽ പ​ത്താം ക്ല​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ഹ​ന ഇ​തു​വ​രെ 45ലേ​റെ ക​വി​ത​ക​ൾ ര​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​യാ​സ്-​ആ​രി​ഫ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളാ​ണ് ഹ​ന.

