യുവ എഴുത്തുകാരി ഹന അനീസിനെ ആദരിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ദി ഫാൾ’ എന്ന ആദ്യ കവിതാസമാഹാരത്തിന്റെ രചയിതാവ് ഹന അനീസിനെ ബൗഷർ കൂട്ടായ്മ ആദരിച്ചു.
യോഗത്തിൽ സന്തോഷ് എറിഞ്ഞേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബിജോയ് പാരാട്ട് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. മലയാളം മിഷൻ സെക്രട്ടറി അനുചന്ദ്രൻ ഉപഹാരം കൈമാറി. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ നിധീഷ് കുമാർ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ദാർസൈത്ത് വൈസ് ചെയർമാൻ നിഷാന്ത് ആശംസ നേർന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അൽ മബേലയിൽ പത്താം ക്ലസിൽ പഠിക്കുന്ന ഹന ഇതുവരെ 45ലേറെ കവിതകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയാസ്-ആരിഫ ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് ഹന.
