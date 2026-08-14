യംഗ് ഇന്ത്യ, സ്ട്രോങ്ഡെമോക്രസി’ ഐ.സി.എഫ് ജനസഭ ഇന്നു മുതൽ

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Posted Ondate_range 14 Aug 2026 11:31 AM IST
Updated Ondate_range 14 Aug 2026 11:31 AM IST
യംഗ് ഇന്ത്യ, സ്ട്രോങ്ഡെമോക്രസി’ ഐ.സി.എഫ് ജനസഭ ഇന്നു മുതൽtext_fields
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News Summary - Young India, Strong Democracy
മസ്കത്ത്: സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി റീജിയൻ തലത്തിൽ ‘യംഗ് ഇന്ത്യ, സ്ട്രോങ്ഡെമോക്രസി’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജനസഭ വെള്ളി, ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും. അറിവും മൂല്യബോധവും ഉത്തരവാദിത്തബോധവും നേതൃത്വശേഷിയുമുള്ള യുവത്വമാണ് ശക്തമായ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തറയെന്ന ആശയമാണ് പരിപാടി മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. ഒമാനിലെ 12 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ജനസഭയിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും.
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