Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട ഒ​മാ​ൻ...
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 12:48 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 12:48 PM IST

    മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട ഒ​മാ​ൻ വി​ങ് ഫു​ട്ബാ​ൾ സൈ​നോ എ​ഫ്.സി ​സീ​ബ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട ഒ​മാ​ൻ വി​ങ് ഫു​ട്ബാ​ൾ സൈ​നോ എ​ഫ്.സി ​സീ​ബ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട ഒ​മാ​ൻ വി​ങ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സൈ​നോ എ​ഫ്.സി ​സീ​ബ്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട ഒ​മാ​ൻ വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫ്ര​ണ്ടി സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്‌ സീ​സ​ൺ -3 സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ സൈ​നോ എ​ഫ്. സി ​സീ​ബ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​യി. അ​ൽ ഷാ​ദി മ​ബേ​ലാ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് കേ​ണ​ൽ റാ​ഷി​ദ്‌ അ​ബ്ദു​ല്ല റാ​ഷി​ദ്‌ അ​ൽ അ​ലാ​വി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. 16 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വാ​ശി​യേ​റി​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഫൈ​ന​ലി​ൽ അ​ൽ ആ​ഫി​യ ബ​ർ​ക്ക​യെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് സൈ​നോ എ​ഫ്.​സി. സീ​ബ് കി​രീ​ടം ചൂ​ടു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം എ​ഫ്.​സി കേ​ര​ള​യും നാ​ലാം സ്ഥാ​നം ഡ​യ​ന​മോ​സ് എ​ഫ്.​സി​യും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ താ​ര​മാ​യി ഷി​യാ​സ് (സൈ​നോ എ​ഫ് സി ​സീ​ബ്), ടോ​പ്‌ സ്കോ​റ​ർ ദി​ൽ​ഷാ​ദ് (എ​ഫ്.​സി.​കേ​ര​ള), മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ന​സ് (സൈ​നോ എ​ഫ്.​സി. സീ​ബ്), ഡി​ഫെ​ൻ​ഡ​ർ മ​ഷൂ​ഖ് (അ​ൽ ആ​ഫി​യ എ​ഫ്.​സി) എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നോ​ട് ഒ​പ്പം സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി മ​ല​യാ​ളി മം​സ് മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്‌ മ​സ്ക​ത്തും മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ ഫാ​മി​ലി ഫ​ൺ ഡേ ​വ​ള​രെ ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു.

    സ​മ​യോ​ചി​ത ഇ​ട​പെ​ട​ടി​ലൂ​ടെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യ ഷി​നോ​ജ് നെ​ല്ലി​ക്ക, ഡ​ൽ​ഹി സു​ദേ​വ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലേ​ക്ക് സെ​ലെ​ക്ഷ​ൻ കി​ട്ടി​യ മാ​ന​വ് സു​ജേ​ഷ്, വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി ശ്ര​​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന എം.​എം.​എം.​ഇ സം​ഘ​ട​ന​യെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ, വ​ളന്റി​യേഴ്​സ്, ടീ​മു​ക​ൾ, സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ത്തി​യ കാ​ണി​ക​ൾ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യാ​സ​ർ കൊ​ച്ചാ​ലും​മൂ​ട്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​ശാ​ന്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:oman footballGulf NewswinnersSaino FC Seeb
    News Summary - Yellow Army Oman Wing Football Cyno FC Seeb Winners
    Similar News
    Next Story
    X