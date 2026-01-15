Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    ഷ​വോ​മി പോ​ർ​ട്ട​ബി​ൾ ചാ​ർ​ജ​ർ​; സു​ര​ക്ഷ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​തോ​റി​റ്റി
    മ​സ്ക​ത്ത്: അം​ഗീ​കൃ​ത സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഷ​വോ​മി​യു​ടെ ‘പി.​ബി2030​എം.​ഐ’ മോ​ഡ​ൽ പോ​ർ​ട്ട​ബി​ൾ ബാ​റ്റ​റി ചാ​ർ​ജ​റി​നെ​തി​രെ ഒ​മാ​നി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​പി.​എ) അ​ടി​യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് കേ​ബി​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യ ഷ​വോ​മി 33വാ​ട്ട് 20000എം​എ.​എ​ച്ച് പ​വ​ർ ബാ​ങ്ക് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് വി​ശ​ദ​മാ​യ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. 8001202002 ആ​ണ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ത്തി​ന്റെ ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് ന​മ്പ​ർ.

    ബാ​റ്റ​റി അ​തി​യാ​യി ചൂ​ടാ​വാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഈ ​ചാ​ർ​ജ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​ഗ്യ -സു​ര​ക്ഷ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, പ്ര​സ്തു​ത ഉ​ൽ​പ​ന്നം കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള​വ​ർ ഉ​ട​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗം നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് സി.​പി.​എ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ൽ​പ്പ​ന്നം റീ​കോ​ളി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ണോ​യെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​മാ​താ​വി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ സീ​രി​യ​ൽ ന​മ്പ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ചാ​ർ​ജ​ർ തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​നും പൂ​ർ​ണ തു​ക തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​നും സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സി.​പി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത ഇ​ത്ത​രം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നീ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

