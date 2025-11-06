Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 8:06 AM IST

    ലോ​ക സൂ​നാ​മി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ദി​നാ​ച​ര​ണം

    ‘സൂ​നാ​മി​ക്കാ​യി ത​യാ​റെ​ടു​ക്കാം’​എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​മേ​യം
    ലോ​ക സൂ​നാ​മി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ദി​നാ​ച​ര​ണം
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: സൂ​നാ​മി അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും മു​ൻ​ക​രു​ത​ലും ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​നു​മു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ‘ലോ​ക സൂനാ​മി ബോ​ധ​വ​ത്കര​ണ ദി​നം’​ ആ​ച​രി​ച്ചു. ‘സൂ​നാ​മി​ക്കാ​യി ത​യാ​റെ​ടു​ക്കാം’​ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണി​ത്.

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം ശ​ക്ത​മാ​ക്ക​ലും ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും നാ​ശ​ന​ഷ്ടം കു​റ​ക്കാനു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കലു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ രാ​ജ്യം പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നാ​ഷ​ന​ൽ മ​ൾ​ട്ടി-​ഹ​സാ​ർ​ഡ് എ​ർ​ലി വാ​ണി​ങ് സെ​ന്റ​ർ സൂനാ​മി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വ​ര​വി​നി​മ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​തു​വ​ഴി അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി ക​ണ്ടെ​ത്തി കൃ​ത്യ​മാ​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കാ​നാ​വും. നാഷ​ന​ൽ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ​യും മ​റ്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം, ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം, പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പ് എ​ന്നി​വ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് വ​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

