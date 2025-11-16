ലോക റേഡിയോഗ്രഫിദിനം ആചരിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: മെഡിക്കൽ സിറ്റി ഫോർ മിലിറ്ററി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സർവിസസിൽ ലോക റേഡിയോഗ്രഫി ദിനം ആചരിച്ചു. ചടങ്ങിൽ മെഡിക്കൽ സിറ്റി ഫോർ മിലിറ്ററി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സർവിസസ് മസ്കത്ത് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ബ്രിഗേഡിയർ ഡോ. സാലിഹ് ബിൻ സൗദ് അൽ അബ്രി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പരിപാടിയിൽ റേഡിയോളജിയുടെ ചരിത്രവും വളർച്ചാഘട്ടങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യാവതരണം അരങ്ങേറി. ഇതോടൊപ്പം റേഡിയോളജിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എ.ഐ) നൽകുന്ന ഭാവി സാധ്യതകൾ, റേഡിയോളജി വകുപ്പുകളിലെ ഗുണമേന്മയുടെ പ്രാധാന്യം, രോഗിസുരക്ഷ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. റേഡിയോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register