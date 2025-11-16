Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    16 Nov 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 10:37 AM IST

    ലോ​ക റേ​ഡി​യോ​ഗ്ര​ഫി​ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു

    ലോ​ക റേ​ഡി​യോ​ഗ്ര​ഫി​ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി ഫോ​ർ മി​ലി​റ്റ​റി ആ​ൻ​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ​ർ​വി​സ​സി​ൽ ലോ​ക റേ​ഡി​യോ​ഗ്ര​ഫി ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി ഫോ​ർ മി​ലി​റ്റ​റി ആ​ൻ​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ​ർ​വി​സ​സ് മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ഡോ. ​സാ​ലി​ഹ് ബി​ൻ സൗ​ദ് അ​ൽ അ​ബ്രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ റേ​ഡി​യോ​ള​ജി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും വ​ള​ർ​ച്ചാ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യാ​വ​ത​ര​ണം അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം റേ​ഡി​യോ​ള​ജി​യി​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് (എ.​ഐ) ന​ൽ​കു​ന്ന ഭാ​വി സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ, റേ​ഡി​യോ​ള​ജി വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം, രോ​ഗി​സു​ര​ക്ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. റേ​ഡി​യോ​ഗ്ര​ഫി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

