Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightവേള്‍ഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ...
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 10:26 AM IST

    വേള്‍ഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    വേള്‍ഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ്) പ​ത്താം ത​വ​ണ​യും ഒ​മാ​നി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബൗ​ഷ​ർ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​ൽ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു​മ​ണി​വ​രെ തു​ട​ര്‍ന്നു. 75 പേ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​മ്പൂ​തി​രി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷീ​ല നെ​ൽ​സ​ൺ, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് പ​റ​മ്പി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​ർ​ന്നു.

    അ​ന്‍സ​ര്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ ജ​ബ്ബാ​ര്‍ (നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), സ​ജി​മോ​ൻ ജോ​ർ​ജ്(​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌), ഹ​ബീ​ബ്(​സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സി​ദ്ദീ​ഖ് (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), നി​ഷാ​ദ് (ജോ​യി​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ജാ​ൻ​സ​ൻ ജോ​സ്(​ട്ര​ഷ​റ​ർ), എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബി​ജു, സ​തീ​ഷ്, ബൈ​ജു, സ​ച്ചി​ൻ, സ​തീ​ഷ്, റി​യാ​സ് ഹം​സ, ഷി​നു, സ​ഫ്, ബ​റൈ​റ്റ് ജോ​ർ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ക്യാ​മ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് വ​രു​ന്ന വ​ര്‍ഷം നൂ​റു​പേ​രെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ടു​ത്ത ജ​ന​റ​ല്‍ ബോ​ഡി മീ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഷൗ​ക്ക​ത്തു പ​റ​മ്പി​യും സ​ജി​മോ​ൻ ജോ​ർ​ജും അ​ൻ​സ​റും മ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ൽ 28ാമ​ത്തെ പ്രാ​വ​ശ്യം ര​ക്തം​ദാ​നം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന സോ​ജ​ൻ അ​ഗ​സ്റ്റി​നും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Blood Donation Campworld malayali federationgulfnewsmalayalam
    News Summary - World Malayali Federation organizes blood donation camp
    Similar News
    Next Story
    X