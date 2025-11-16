Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 10:42 AM IST

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ 'കേ​ര​ള​ത്ത​നി​മ 2025' ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ‘കേ​ര​ള​ത്ത​നി​മ 2025’ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘കേ​ര​ള​ത്ത​നി​മ 2025’ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘കേ​ര​ള​ത്ത​നി​മ 2025’ വ​ർ​ണ​ശ​ബ​ള​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗാ​ല​യി​ൽ നേ​റ്റീ​വ് സ്റ്റോ​റി റ​സ്റ്റോ​റ​ന്റി​ൽ മ​സ്‌​ക​ത്ത് പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ​സം​ഘം ആ​ശാ​ൻ തി​ച്ചൂ​ർ സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ​ത്തോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ ജെ. ​ര​ത്ന​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ മ​സ്‌​ക​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ത്മ​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജോ​ർ​ജ് പി. ​രാ​ജ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ആ​മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗ​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ബാ​വ​ലേ​യ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ ബാ​ന​റി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച പാ​റു എ​ന്ന ഹ്ര​സ്വ​സി​നി​മ​യി​ലെ മി​ക​ച്ച അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന് സി​നി​മ​യി​ലെ നാ​യി​ക അ​നി​ത രാ​ജ​ന് റോ​ഷ്‌​നി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ്, നി​ർ​മാ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ ജെ. ​ര​ത്ന​കു​മാ​ർ കൈ​മാ​റി. വേ​ദി​യി​ൽ സി​നി​മ​യു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ക​ബീ​ർ യൂ​സ​ഫി​നെ​യും ക​ഥാ​ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ മ​നു സൈ​മ​ൺ ഫി​ലി​പ്പി​നെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഉ​ല്ലാ​സ് ചെ​റി​യാ​ൻ, മ​സ്ക​ത്ത് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​കു​മാ​ർ, നാ​ഷ​ണ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നോ​ജ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അ​ൽ ബാ​ജ് ബു​ക്ക് സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ള​റി​ങ് മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ മേ​ധാ​ഗൗ​രി, അ​മേ​യ അ​ജീ​ഷ്, നി​താ ശ്യാം ​നാ​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​നി​ക, നി​ള പ്ര​വീ​ൺ, ഇ​ഷാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി, കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി, ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, നാ​ട​ൻ ക​ളി, സം​ഘ ഗാ​നം, റാ​മ്പ് വാ​ക്ക്, കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും ആ​ല​പി​ച്ച ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. അ​ർ​ച്ച​ന വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, രാ​ജ​ൻ കോ​ക്കൂ​രി, മ​നോ​ജ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, രാ​ധി​ക, വി​ജി സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ദി​വ്യ മ​നോ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ജ​നു​വ​രി 16, 17, 18 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ അ​ഞ്ചാ​മ​ത് വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Oman Newsworld malayali federationgulf news malayalam
    News Summary - World Malayali Federation celebrates ‘Keralathanima 2025’
