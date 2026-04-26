    Oman
    Posted On
    26 April 2026 4:43 PM IST
    Updated On
    date_range 26 April 2026 4:43 PM IST

    വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ വിഷു -ഈസ്റ്റർ -ഈദ് ആഘോഷവും മാതൃദിനാഘോഷവും

    വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ വിഷു -ഈസ്റ്റർ -ഈദ് ആഘോഷവും മാതൃദിനാഘോഷവും
    മസ്കത്ത്: വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഒമാൻ പ്രൊവിൻസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിഷു -ഈസ്റ്റർ -ഈദ് സംയുക്ത ആഘോഷവും മാതൃദിനാഘോഷവും സംഘടിപ്പിച്ചു. കൊച്ചിൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ രംഗി അനൂപും അനുശ്രീ അനൂപും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നയിച്ചു. മെറീന, ലക്സി, പ്രീമ എന്നിവരുടെ പ്രാർഥനാഗാനത്തോടെയായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ തുടക്കം.

    ചെയർമാൻ കെ. കെ. ജോസ്, പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാൻസിസ് തലച്ചിറ, ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് ടി.​കെ.വിജയൻ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജീജോ തോമസ്, ഹക്കീം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഡോ. ബിനു ജെയിംസ് വിഷു -ഈസ്റ്റർ -ഈദ് സന്ദേശവും അഹമ്മദ് പറമ്പിൽ മാതൃദിന സന്ദേശവും നൽകി. വിവിധ കുടുംബങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ നടന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ആഘോഷത്തിന് നിറം പകർന്നു. സെക്രട്ടറി കെ.എം. മാത്യു സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ബിനോയ് റാഫേൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ജീസൻ , അനൂപ് പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

    TAGS:Oman Newsworld malayali councilVishu-Easter-Eid celebrationMother's Day Celebration
