Madhyamam
    Oman
    Posted On
    29 Jan 2026 12:58 PM IST
    Updated On
    29 Jan 2026 12:58 PM IST

    ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ: പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​യ​ര്‍പ്പി​ല്‍ ഒ​രു പ്ര​ഹ​സ​ന നാ​ട​കം

    ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ: പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​യ​ര്‍പ്പി​ല്‍ ഒ​രു പ്ര​ഹ​സ​ന നാ​ട​കം
    ഡോ. ​സ​ജി

    ഉ​തു​പ്പാ​ൻ

    ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ എ​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ രൂ​പീ​ക​രി​ച്ച ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വേ​ദി​യാ​ണെ​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം കേ​ള്‍ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ത​ന്നെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​വു​മാ​യി അ​തി​ന് യാ​തൊ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റേ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു. കേ​വ​ലം പാ​ര്‍ട്ടി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ക്കു മാ​ത്രം ക്ഷ​ണം കി​ട്ടു​ന്ന​തും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത, അ​വ​രെ വെ​റും പേ​രി​നു​വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​ഡം​ബ​ര പ​രി​പാ​ടി​യാ​യി ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ച്ച​യാ​യ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം.

    ആ​ദ്യ ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ മു​ത​ല്‍ ത​ന്നെ ഉ​യ​ര്‍ന്നു​വ​ന്ന പ്ര​ധാ​ന വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ല്‍ അ​വ​യു​ടെ ഗ​തി എ​ത്ര ദ​യ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം, (ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ള്‍ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ കി​ട്ടാ​ന്‍ ഓ​ഫീ​സു​ക​ള്‍ ക​യ​റി ഇ​റ​ങ്ങി ജീ​വി​തം മു​ര​ടി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ ണെ​ന്നു​ള്ള​ത് ന​ഗ്‌​ന സ​ത്യം.) മ​ട​ങ്ങി​വ​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കാ​യി സ​മ​ഗ്ര പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​ദ്ധ​തി, വി​ദേ​ശ​ത്ത് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യും തൊ​ഴി​ല്‍പ​ര​മാ​യും ചൂ​ഷ​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സ​ഹാ​യ സം​വി​ധാ​നം, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ല്‍, വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് കൊ​ള്ള​നി​ര​ക്കു​ക​ള്‍ നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ല്ലാം പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​ത്രം തു​ട​രു​ന്നു. ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ലി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്നും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പൂ​ർ​ണ പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണ്.

    ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​ക​ളി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത​ക​ള്‍ക്കും കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മാ​ണ്. ‘പ്ര​വാ​സി നി​ക്ഷേ​പം’ എ​ന്ന വാ​ക്ക് ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞ് പ​ണ​ക്കാ​രാ​യ ബി​സി​ന​സു​കാ​രെ വേ​ദി​യി​ലി​രു​ത്തി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ക​ഥ​ക​ള്‍ പ​റ​യു​മ്പോ​ള്‍, ആ ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ല കൊ​ടു​ത്ത​ത് ആ​രാ​ണെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​രം പ​റ​യാ​ന്‍ ആ​രു​മി​ല്ല. ഗ​ള്‍ഫി​ല്‍ ചൂ​ടും പൊ​ടി​യും സ​ഹി​ച്ച് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ഈ ​സ​ഭ​യു​ടെ അ​ജ​ണ്ട​യി​ല്‍ ഇ​ല്ല എ​ന്ന​ത് പ​ര​മ​മാ​യ സ​ത്യം.

    സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ നേ​രി​ടു​ന്ന യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഈ ​വേ​ദി​ക​ളി​ല്‍ ച​ര്‍ച്ച​യാ​കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​ത് നി​ഷ്‌​ക​ള​ങ്ക​മ​ല്ല, അ​ത് ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണ്. വി​സ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ലും തൊ​ഴി​ല്‍ ന​ഷ്ട​വും മൂ​ലം പെ​ട്ടെ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന ആ​യി​ര​ങ്ങ​ള്‍, ശ​മ്പ​ളം കി​ട്ടാ​തെ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം വ​ല​യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍, നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യാ​ല്‍ സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ​യി​ല്ലാ​തെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ര്‍, ഇ​വ​രു​ടെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ന് ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ല്‍ സ്ഥാ​ന​മി​ല്ല. പ​ക​രം, സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മാ​ത്രം പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ല്‍കു​ന്നു.

    ഇ​ത് ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യെ ഒ​രു പ്ര​വാ​സി പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഭ എ​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ളും, ഒ​രു എ​ലൈ​റ്റ് ക്ല​ബ്ബ് ആ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് സ​മ്പ​ന്ന​രാ​ണ്, തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് സ​മ്പ​ന്ന​രെ​യാ​ണ്, ഗു​ണം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തും സ​മ്പ​ന്ന​ര്‍ക്കാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ജീ​വി​തം പ​ഴ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍ ത​ന്നെ.

    കോ​ടി​ക​ള്‍ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​വ​ന്‍ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നൈ​തി​ക​ത​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട​ണം. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ടി നി​കു​തി​പ്പ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ എ​ന്ത് മാ​റ്റ​മാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത് എ​ന്ന​ത് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. ഓ​രോ ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​ക്കും ശേ​ഷം എ​ത്ര വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​പ്പി​ലാ​യി, എ​ത്ര എ​ണ്ണം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു, എ​ത്ര പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് നേ​രി​ട്ട് ഗു​ണം ല​ഭി​ച്ചു എ​ന്ന​തി​ന്റെ ഒ​രു തു​റ​ന്ന ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പ് പോ​ലും ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും ഗൗ​ര​വ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണം. യ​ഥാ​ര്‍ത്ഥ പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ പ്രാ​ധി​നി​ധ്യം ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു വേ​ദി എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദ​മാ​കു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യം അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ ഗ​ൾ​ഫി​ലു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നു​ള്ള ആ​വ​ശ്യം പോ​ലും ഇ​തു​വ​രെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള കൊ​ട്ടി​ഘോ​ഷി​ച്ച ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് അ​താ​ത് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ കൊ​ള്ള​യ​ടി തു​ട​ര​ട്ടെ! സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​യ​ര്‍പ്പും ജീ​വി​ത​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​ഡം​ബ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഇ​ന്ധ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ഹ​സ​ന മാ​മാ​ങ്കം, അ​ങ്ങേ​യ​റ്റ​ത്തെ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ട്ടി​പ്പു​നാ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്ന് നി​സം​ശ​യം പ​റ​യാം.

