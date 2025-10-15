Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 10:08 AM IST

    ഒ​മാ​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന

    സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​മാണ് ഒ​മാ​നെ​ന്ന് ഡോ. ​ജോ​ൺ ജ​ബ്ബൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു
    ഒ​മാ​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ​യും പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള അ​ക്ഷീ​ണ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​ശം​സി​ച്ച് ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ​സം​ഘ​ട​ന. ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ഒ​മാ​നെ​ന്ന് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ​സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി ഡോ. ​ജോ​ൺ ജ​ബ്ബൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ്, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, ഭാ​വി​ദി​ശ​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​വി​ധാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക​സ​ന​വും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും കൈ​വ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​നെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം, സാ​ർ​വ​ത്രി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ര​ക്ഷ, ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നേ​ടി​യ ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ജ​യം, ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു. എ​ല്ലാ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​നം, എ​ല്ലാ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ്, ആ​രോ​ഗ്യ​യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ വ്യാ​പ്തി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി ആ​രോ​ഗ്യ വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങാ​നും ഇ​ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​രു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​കാ​സ​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​രോ​ഗ്യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഹെ​ൽ​ത്തി സി​റ്റി​സ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ല്ലേ​ജ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം. ഇ​തി​ന്റെ എ​ണ്ണം 12 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. അ​തി​ൽ എ​ട്ടെ​ണ്ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു, ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ ഉ​ട​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളെ​യും ഭാ​വി നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും​കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഒ​രു മു​ൻ​നി​ര രാ​ജ്യ​മാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ.

    സ്വി​സ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ‘ഹെ​ൽ​ത്ത് ഫോ​ർ പീ​സ്’ സം​രം​ഭം പോ​ലു​ള്ള മു​ൻ​നി​ര പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കാ​ര​ണം സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​നെ ‘ആ​രോ​ഗ്യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട്’ എ​ന്ന് നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ട്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​മാ​യും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഗ​ണ്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടോ​ടെ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണി​ത്. കി​ഴ​ക്ക​ൻ മെ​ഡി​റ്റ​റേ​നി​യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ നി​ര​ന്ത​രം വി​ക​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്ഥാ​ന​മു​ള്ള​തു​മാ​യ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - World Health Organization praises Oman's healthcare system
