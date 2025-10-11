Begin typing your search above and press return to search.
    ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത; സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ബൂ​ട്ട്കെ​ട്ടി ഒ​മാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്നു

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​യ​ൽ​ക്കാ​രാ​യ യു.​എ.​ഇ​യെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചാ​ൽ ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​നാ​കും
    ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത; സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ബൂ​ട്ട്കെ​ട്ടി ഒ​മാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്നു
    ഒ​മാ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത നാ​ലാം റൗ​ണ്ടി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​രാ​യ ഖ​ത്ത​റി​നെ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ത​ള​ച്ച ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​യ​ൽ​ക്കാ​രാ​യ യു.​എ.​ഇ​യെ നേ​രി​ടും. ദോ​ഹ ജാ​സിം ബി​ന്‍ ഹ​മ​ദ് സ്‌​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ രാ​ത്രി 9.15നാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ഇ​ന്ന​ത്തെ ക​ളി​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ലോ​ക​ക​പ്പ് ക​ളി​ക്കു​ക എ​ന്ന സ്വ​പ്നം ഒ​മാ​ന് സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കാ​നാ​കും. യു.​എ.​ഇ ക​രു​ത്ത​രാ​ണെ​ങ്കി​ലും മി​ക​ച്ച​പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം കോ​ച്ച് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ​യാ​ണ് മു​ന്നി​ല്‍. ഇ​രു​വ​രും 14 ത​വ​ണ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ അ​ഞ്ച് പ്രാ​വ​ശ്യം യു.​എ.​ഇ​യും നാ​ലു മ​ത്സ​രം ഒ​മാ​നും വി​ജ​യി​ച്ചു. അ​ഞ്ചെ​ണ്ണം സ​മ​നി​ല​യി​ലാ​യി. അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ഇ​രു ടീ​മും അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ല്‍ നേ​രി​ട്ട​പ്പോ​ള്‍ 1-1ന് ​തു​ല്യ​ത പാ​ലി​ച്ചു. 67ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള യു.​എ.​ഇ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ലും ഒ​മാ​നെ​ക്കാ​ള്‍ മു​ന്നി​ലാ​ണ്. 78ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ഒ​മാ​ന്‍.

    നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി റെ​ഡ് വാ​രി​യേ​ഴ്‌​സ് ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഗ്രീ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ കാ​ർ​ലോ​സ് ക്വി​റോ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രാ​യ ത​ന്റെ ടീ​മി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ ക്വി​റോ​സ് സം​തൃ​പ്തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ ടീ​മി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു, സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ൽ വി​ജ​യം നേ​ടാ​ൻ അ​വ​ർ ക​ഠി​ന​മാ​യി പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ ത​ട​ഞ്ഞി​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്നും കോ​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞു. ചെ​റി​യ പി​ഴ​വു​ക​ൾ​ക്കു​പോ​ലും വ​ലി​യ വി​ല ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​ര​മാ​യ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​യ​റ്റി വി​ല​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്നു​പോ​യ​ന്റ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് കോ​ച്ച് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം.

    TAGS:footballWorld cup QualificationUAE.gulf news malayalam
