    Oman
    Oman
    Posted On
    9 Oct 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    9 Oct 2025 12:30 PM IST

    ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത; ഖ​ത്ത​റി​നെ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ത​ള​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ

    ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഗോ​ളൊ​ന്നും അ​ടി​ക്കാ​തെ പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു
    ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത; ഖ​ത്ത​റി​നെ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ത​ള​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത നാ​ലാം റൗ​ണ്ടി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​രാ​യ ഖ​ത്ത​റി​നെ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ത​ള​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ. ദോ​ഹ​യി​ലെ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഗോ​ളൊ​ന്നും അ​ടി​ക്കാ​തെ പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​​ടെ യു.​എ.​ഇ​ക്ക് എ​തി​രെ​യു​ള്ള ഇ​നി​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​ടീ​മി​നും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി. പ​ന്ത​ട​ക്ക​ത്തി​ലും ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രു​പി​ടി മു​ന്നി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഖ​ത്ത​ർ. എ​ന്നാ​ൽ, മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ​മൊ​രു​ക്കി അ​ന്നാ​ബി​ക​ളു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ റെ​ഡ് വാ​രി​​​യേ​ഴ്സ് ത​ട​ഞ്ഞി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വ​ള​രെ ക​രു​ത​ലോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ക​ളി​ച്ച​ത്. സ്വ​ന്തം കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്നു നേ​ട്ടം മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ക​ളി​യി​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ർ​ല​ർ​ത്തു​ന്ന കാ​ഴ​ച​യാ​യി​രു​ന്നു പി​ന്നീ​ട് ക​ണ്ട​ത്. ഇ​​തോ​ടെ ഇ​രു വി​ങ്ങു​ക​ളി​ലു​മാ​യി എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ന​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​മാ​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര​യി​ൽ ത​ട്ടി ല​ക്ഷ്യം കാ​ണാ​​തെ പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗോ​ൾ വ​ല ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ഖ​ത്ത​ർ 12 ഷോ​ട്ടു​ക​ളു​തി​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ ഒ​മാ​ൻ ആ​റെ​ണ്ണ​വും പാ​യി​ച്ചു. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ന​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കൗ​ണ്ട​ർ അ​റ്റാ​ക്കി​ലൂ​ടെ ഒ​മാ​നും ക​ളം നി​റ​ഞ്ഞു ക​ളി​ച്ചു. ഇ​തി​നി​ട​ക്ക് ഇ​രു​കൂ​ട്ട​ർ​ക്കും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നു കാ​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും ആ​ർ​ക്കും വ​ലു​കു​ലു​ക്കാ​തെ അ​വ​സാ​ന വി​സി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

