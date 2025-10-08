Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒ​മാ​ന് ഇ​ന്ന്...
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 1:00 PM IST

    ഒ​മാ​ന് ഇ​ന്ന് ക​ളി​യാ​ട്ടം; ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ, ക്രി​ക്ക​റ്റ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി റെ​ഡ് വാ​രി​യേ​ഴ്സ് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​മാ​ന് ഇ​ന്ന് ക​ളി​യാ​ട്ടം; ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ, ക്രി​ക്ക​റ്റ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി റെ​ഡ് വാ​രി​യേ​ഴ്സ് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    ഒ​മാ​ൻ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    ഒ​മാ​ൻ-​ഖ​ത്ത​ർ അ​ങ്കം ഇ​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ക എ​ന്ന ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​ന്ത് ത​ട്ടാ​നാ​യി ഒ​മാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്നു. നാ​ലാം റൗ​ണ്ട് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റെ​ഡ് വാ​രി​യേ​ഴ്സ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ക​രു​ത്ത​രാ​യ ഖ​ത്ത​റി​നെ നേ​രി​ടും. ഒ​മാ​ൻ സ​മ​യം വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ളി.

    ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ടീം ​ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു. മാ​ന​സി​ക​വും ശാ​രീ​രി​ക​വു​മാ​യ ക​രു​ത്ത് നേ​ടാ​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും കോ​ച്ച് കാ​ർ​ലോ​സ് ക്വി​റോ​സി​ന് കീ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ഗ്രൂ​പ്പ് എ​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ. ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഇ​റാ​ഖ്, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ എ​ന്നി​വ​രാ​ണു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഗ്രൂ​പ് എ​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ലും ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലു​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ 14 വ​രെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ്രൂ​പ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു ടീ​മി​നു​കൂ​ടി സാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ട്.

    നാ​ലാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ര​ണ്ട് ഗ്രൂ​പ്പി​ലും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് വ​രു​ന്ന ടീ​മു​ക​ൾ ഹോം ​ആ​ൻ​ഡ് എ​വേ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ഇ​ന്റ​ർ കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​കു​ന്ന ടീ​മു​മാ​യി ഹോം ​ആ​ൻ​ഡ് എ​വേ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചു​ജ​യി​ച്ചാ​ൽ അ​വ​ർ​ക്കും ലോ​ക​ക​പ്പ് ക​ളി​ക്കാം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ലോ​ക​ക​പ്പ്​ ഫു​ട്​​ബാ​ളി​ൽ പ​ന്ത്​ ത​ട്ടു​ക എ​ന്നു​ള്ള സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്‍റെ ചി​ര​കാ​ലാ​ഭി​ലാ​ഷം ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യം പൂ​വ​ണി​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​​ ആ​രാ​ധ​ക​ർ ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ​

    ഗ്രൂ​പ്പി​ലു​ള്ള ഖ​ത്ത​റും യു.​എ.​ഇ​യും ശ​ക്ത​രാ​ണെ​ങ്കി​ലും ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളെ​യും അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​രു​ത്ത് റെ​ഡ്‍വാ​രി​യേ​ഴ്സി​നു​ണ്ട്. സ്വ​ന്തം കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പ​ന്ത് ത​ട്ടു​ന്ന​ത് ഖ​ത്ത​റി​ന് അ​നു​കൂ​ല​ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം ന​ട​ന്ന കാ​ഫ നാ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം റെ​ഡ്‍വാ​രി​യേ​ഴ്സി​ന്റെ ആ​ത്മ വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഒ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും ഒ​മാ​ൻ തോ​ൽ​വി അ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ തു​ർ​ക്മെ​നി​സ്ത​നെ 2-1ന് ​ആ​ണ് തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ര​ണ്ടാം ക​ളി​യി​ൽ കി​ർ​ഗി​സ്താ​നെ അ​തേ സ്കോ​റി​ന് പ​രാ​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി​പ്പോ​ൾ മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​നോ​ട് 1-1ന് ​സ​മ​നി​ല വ​ഴ​ങ്ങി. ചെ​റി​യ പി​ഴ​വു​ക​ൾ​ക്കു​പോ​ലും വ​ലി​യ വി​ല ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​യ​റ്റി വി​ല​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്നു​പോ​യ​ന്റ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് കോ​ച്ച് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം.

    സ​മോ​വ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​മാ​ൻ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഒ​മാ​നി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ 17 വ​രെ മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ആ​മി​റാ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് ഈ​സ്റ്റ് ഏ​ഷ്യ-​പ​സ​ഫി​ക് (ഇ.​എ.​പി) യോ​ഗ്യ​താ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​വി​ലെ 10ന് ​ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സ​മോ​വ​യെ​യും ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.30ന് ​ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ ഖ​ത്ത​റി​നെ​യും നേ​രി​ടും. രാ​ത്രി ഏ​ഴി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാം ക​ളി​യി​ൽ നേ​പ്പാ​ൾ കു​വൈ​ത്തു​മാ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    യു.​എ.​ഇ, ഖ​ത്ത​ർ, മ​ലേ​ഷ്യ, നേ​പ്പാ​ൾ, കു​വൈ​ത്ത്, ജ​പ്പാ​ൻ, ഒ​മാ​ൻ, സ​മോ​വ, പാ​പു​വ ന്യൂ ​ഗി​നി​യ എ​ന്നീ ഒ​മ്പ​തു​ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഈ​സ്റ്റ് ഏ​ഷ്യ-​പ​സ​ഫി​ക് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. ഇ​വ ​ഗ്രൂ​പ് ത​ല​ത്തി​ലും തു​ട​ർ​ന്നും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    ഗ്രൂ​പ്-​എ​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ, ഖ​ത്ത​ർ, മ​ലേ​ഷ്യ​യും ‘ബി’​യി​ൽ നേ​പ്പാ​ൾ, കു​വൈ​ത്ത്, ജ​പ്പാ​നും ‘സി’​യി​ൽ ഒ​മാ​ൻ, സ​മോ​വ, പാ​പു​വ ന്യൂ ​ഗി​നി​യ​യു​മാ​ണ് വ​രു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ​യും മി​ക​ച്ച ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ൾ സൂ​പ്പ​ർ സി​ക്സ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റും. സൂ​പ്പ​ർ സി​ക്സ് റൗ​ണ്ടി​ൽ എ​ല്ലാ ടീ​മു​ക​ളും പ​ര​സ്പ​രം ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി മി​ക​ച്ച മൂ​ന്ന് ടീ​മു​ക​ൾ 2026ലെ ​ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും.

    ഒ​മാ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    ഒ​മാ​ന്റെ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​രം 10ന് ​പാ​പു​വ ന്യൂ ​ഗി​നി​യ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ്. ലോ​ക​ക​പ്പ് സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ പു​ല​ർ​ത്തി ക​ഠി​ന​പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഒ​മാ​ൻ ടീം. ​ഏ​ഷ്യാ ക​പ്പി​ലെ​യും ന​ട്ടി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യും മി​ക​ച്ച മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് ടീ​മി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​യി ത​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​യാ​റാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി കോ​ച്ച് ദു​ലീ​പ് മെ​ൻ​ഡി​സും ഉ​പ കോ​ച്ച് സു​ല​ക്ഷ​ൻ കു​ൽ​ക്ക​ർ​ണി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​ൻ ഇ​തു​വ​രെ മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ് ക​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കും പാ​കി​സ്താ​നു​മെ​തി​രെ ക​ളി​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണം ചെ​യ്യ​മെ​ന്നാ​ണ് കോ​ച്ച് ക​ണ​ക്കൂ​കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ ക​ളി​ച്ച​തു​പോ​ലെ ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രും ബൗ​ള​ർ​മാ​രും ഒ​രേ ഫോ​മി​ലെ​ത്തു​ക​യ​ണെ​ങ്കി​ൽ ​ലോ​ക​ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള​വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി റെ​ഡ്‍വാ​രി​യേ​ഴ്സി​ന് നി​ഷ​പ്ര​യാ​സം ക​ട​ന്നു​ക​യ​റാ​നാ​കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12 മു​ത​ൽ 17 വ​രെ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ സൂ​പ്പ​ർ സി​ക്സ് റൗ​ണ്ട് പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Twenty20 World Cup qualificationRed Warriors
    News Summary - World Cup football and cricket qualifying matches
    Similar News
    Next Story
    X