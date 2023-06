cancel camera_alt ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​ക്ക​റ്റ്​ വീഴ്ച ആഘോഷിക്കുന്ന ഒ​മാ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​സ്ക​ത്ത്​: സൂ​പ്പ​ർ സി​ക്സ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ ഒ​മാ​ൻ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ ലോ​ക​ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടി​ലെ മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങും. മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ​ശ്രീ​ല​ങ്ക​യാ​ണ്​ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്‍റെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യാ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ സി​ക്സ്​ ഉ​റ​പ്പി​ക്കാം. ര​ണ്ട്​ ക​ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ നാ​ല് ​പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി ​ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്​ ഒ​മാ​ൻ.

എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ ശ​ക്ത​രാ​ണെ​ങ്കി​ലും ആ​ദ്യ ര​ണ്ട്​ ക​ളി​ക​ളും വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​ത്​ ഒ​മാ​ന്​ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ അ​യ​ര്‍ല​ന്റി​നെ​യും ര​ണ്ടാം ക​ളി​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യെ​യു​മാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ബൗ​ളി​ങ്, ബാ​റ്റി​ങ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റു​ക​ൾ ന​ന്നാ​യി ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഒ​മാ​ന്​ ​പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ശ്രീ​ല​ങ്ക​യു​ടെ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​മാ​ണി​ത്. ഒ​മാ​ൻ സ​മ​യം രാ​വി​ലെ 11ന്​ ​സിം​ബാ​ബ്​‍വെ​യി​ലെ ക്യൂ​ൻ​സ്​ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ ക്ല​ബി​ലാ​ണ്​ മ​ത്സ​രം. ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ ഒ​മാ​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന പോ​രാ​ട്ടം 25ന് ​സ്‌​കോ​ട്ട്‌​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ ന​ട​ക്കും. ഗ്രൂ​പ് എ​യി​ൽ​ന്നി​ന്നും ബി​യി​ൽ​നി​നും ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന ടീ​മു​ക​ള്‍ സൂ​പ്പ​ര്‍ സി​ക്‌​സ് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​ത നേ​ടും. ഇ​തി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ പോ​യ​ന്റ് നേ​ടു​ന്ന ടീ​മു​ക​ള്‍ പ്ലേ​ഓ​ഫി​ലേ​ക്കും തു​ട​ര്‍ന്ന് ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്കും യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. Show Full Article

News Summary -

World Cup qualification: Oman will start today with the aim of Super Six