Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightലോ​ക കാ​ൻ​സ​ർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 11:31 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 11:31 AM IST

    ലോ​ക കാ​ൻ​സ​ർ സ​മ്മേ​ള​നം അ​ടു​ത്ത​മാ​സം ഒ​മാ​നി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നും ഗ​വേ​ഷ​ണ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ം ഒ​മാ​ൻ വേ​ദി​യാ​കും
    ലോ​ക കാ​ൻ​സ​ർ സ​മ്മേ​ള​നം അ​ടു​ത്ത​മാ​സം ഒ​മാ​നി​ൽ
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഖ​ത്ത​ർ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഒ​മാ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക കാ​ൻ​സ​ർ സ​മ്മേ​ള​നം ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ഒ​മാ​നി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    നാ​ല് ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ഒ​മാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ വേ​ദി​യാ​വും. കാ​ൻ​സ​റി​നെ​തി​രെ ആ​ഗോ​ള​ത​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ക, ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ ന​വീ​ന ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക, കാ​ൻ​സ​റി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ ന​വീ​ക​ര​ണം, കാ​ൻ​സ​ർ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, സാ​മൂ​ഹി​ക ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മേ​ള​നം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. കൂ​ടാ​തെ, ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ​സ്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് സൊ​ല്യൂ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ളും ന​ട​ക്കും.

    ‘കാ​ൻ​സ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ലും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സ​മ്മേ​ള​ന​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ഹി​ലാ​ൽ അ​ലി അ​ൽ സ​ബ്തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ത്ത് പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് മി​ക​ച്ച ചി​കി​ത്സാ രീ​തി​ക​ളും ഗ​വേ​ഷ​ണ ന​യ​ങ്ങ​ളും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ‘ഇ​ത്ത​രം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ സു​സ്ഥി​ര​വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്ക് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യും കാ​ൻ​സ​ർ പ്ര​തി​രോ​ധ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നൊ​പ്പം രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​ന​സി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ലൈ​ല അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ന​ജ്ജാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘ഓ​ങ്കോ​ള​ജി, ഡ​യ​ഗ്നോ​സ്റ്റി​ക്സ്, പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് കെ​യ​ർ, കൃ​ത്രി​മ ബു​ദ്ധി, പ്രി​സി​ഷ​ൻ മെ​ഡി​സി​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ദ​ഗ്ധ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഇ​മ്യൂ​ണോ​തെ​റാ​പ്പി, വാ​ക്സി​നു​ക​ൾ, ആ​ധു​നി​ക സെ​ല്ലു​ലാ​ർ തെ​റ​പ്പി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ചാ​വി​ഷ​യ​മാ​വു​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​വ​ഹീ​ദ് അ​ലി അ​ൽ ഖ​റൂ​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘മ​സ്‌​ക​ത്ത് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ​രു സം​യു​ക്ത പ്ര​മേ​യം ത​യാ​റാ​ക്കും. കാ​ൻ​സ​ർ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​യി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് കൈ​മാ​റു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ആ​രോ​ഗ്യ​സ​ഹ​ക​ര​ണ രം​ഗ​ത്ത് ഒ​മാ​നെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മു​ൻ​നി​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും പൊ​തു ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും സു​സ്ഥി​ര​വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ലോ​ക കാ​ൻ​സ​ർ സ​മ്മേ​ള​നം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsconferenceInternational Conferencegulf news malayalamFamily Conference
    News Summary - World Cancer Conference to be held in Oman next month
    Similar News
    Next Story
    X