Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇ​സ്‌​കി​യി​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 12:28 PM IST

    ഇ​സ്‌​കി​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​രാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി
    ഇ​സ്‌​കി​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​രാ​യി
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദാ​ഖി​ലി​യ്യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഇ​സ്‌​കി വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ വി​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ അ​ക്ര​മം റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി.

    ദാ​ഖി​ലി​യ്യ, മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡു​ക​ളും മ​റ്റ് പോ​ലീ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ചി​ല തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് സം​ഘ​ർ​ഷ​മെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. താ​മ​സ​കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നും നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നേ​രെ നാ​ശ​ന​ഷ്ടം വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​ത്യേ​ക ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പോ​ലീ​സ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും ഇ​ട​പെ​ട്ട് സ്ഥി​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി. അ​ക്ര​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsviolentIskii farm
    News Summary - Workers in Iski turned violent
    Similar News
    Next Story
    X