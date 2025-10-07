Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 10:41 AM IST

    വ​നി​ത കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ ഹെ​ർ സ​ലാ​ല ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    വ​നി​ത കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ ഹെ​ർ സ​ലാ​ല ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
     വ​നി​ത കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ ഹെ​ർ സ​ലാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    സ​ലാ​ല: വ​നി​ത കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ ഹെ​ർ സ​ലാ​ല വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി വി​മ​ൻ​സ്‌ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ഹി​ദ ക​ലാം, കോ ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ, ഡോ. ​സ​മീ​റ സി​ദ്ദീ​ഖ്, പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക ഡോ. ​സൗ​മ്യ സ​നാ​ത​ന​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്‌ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നേ​ര​ത്തെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​വും ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം റ​ഹാ​ന ഷ​ബീ​ബ്, ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ശ്രീ​നി​താ സാ​ജ​ൻ, മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം പ്രി​യ ജോ​ഷി എ​ന്നി​വ​ർ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ​യി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം അ​നു​ഷ്ക സ​ന്തോ​ഷും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ല​ക്ഷ്യ നാ​യ​രും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ആ​ദം ജ​മീ​ലും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി

    കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​നി​ത അ​ജി​ത്ത്, വൃ​ന്ദ അ​നി​ൽ, ഡോ. ​അ​ക്ഷ​ര പ്ര​ശാ​ന്ത്, ശോ​ഭാ മു​ര​ളി, റീ​ന ജാ​ഫ​ർ, മ​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഷാ​ഫി​ല അ​ലി ഹാ​ഷ്മി പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഡോ. ​അ​ക്ഷ​ര പ്ര​ശാ​ന്ത് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:onam celebrationsalalahWomen's Association
    News Summary - Women's Association Her Salalah Onam Celebration
