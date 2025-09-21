Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:36 AM IST

    'അമ്മ'യുടെ തലപ്പത്ത് സ്ത്രീകൾ വന്നത് നല്ലമാറ്റം -നടൻ അശോകൻ

    ‘അമ്മ’യുടെ തലപ്പത്ത് സ്ത്രീകൾ വന്നത് നല്ലമാറ്റം -നടൻ അശോകൻ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ‘അ​മ്മ’ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ത​ല​പ്പ​ത്ത് സ്ത്രീ​ക​ൾ വ​ന്ന​ത് ന​ല്ല​മാ​റ്റ​മാ​ണെ​ന്ന് ന​ട​ൻ അ​ശോ​ക​ൻ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ മ​ല​യാ​ളം വി​ങ്ങി​ന്റെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സാം​സ്കാ​രി​ക അ​വാ​ർ​ഡ് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ​അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ള​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ട​െ​പ​ട​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സി​നി​മ ന​ല്ല​താ​ണെ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യം വ​ന്നാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ തി​യ​റ്റ​റി​ലേ​ക്ക് ആ​ളെ​ത്തൂ. മി​ക​ച്ച പ​ല സി​നി​മ​ക​ളും തി​യ​റ്റ​ർ ക​ല​ക്ഷ​ൻ ല​ഭി​ക്കാ​തെ പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി ഓ​പ്ഷ​ൻ​സു​ണ്ട്. പു​തി​യ ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ സി​നി​മ​യു​ടെ മാ​റ്റം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് സി​നി​മ​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ളു​ക​ള​ു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ സ​​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ട്. ഓ​ണം ഇ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്താ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ന്നാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും താ​രം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:womenAMMAAshokangulf
    News Summary - Women taking the helm of 'Amma' is a good change - Actor Ashokan
