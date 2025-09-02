Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 12:41 PM IST

    ഡബ്ല്യു.എം.എഫ് സുഹാര്‍ സ്റ്റേറ്റ് കൗണ്‍സില്‍‘ഹരിതം 2025’ സംഘടിപ്പിച്ചു

    ഡബ്ല്യു.എം.എഫ് സുഹാര്‍ സ്റ്റേറ്റ് കൗണ്‍സില്‍'ഹരിതം 2025' സംഘടിപ്പിച്ചു
    വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ സു​ഹാ​ര്‍ സ്‌​റ്റേ​റ്റ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ‘ഹ​രി​തം 2025’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    സു​ഹാ​ര്‍: വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ്) സു​ഹാ​ര്‍ സ്‌​റ്റേ​റ്റ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അ​ഗ്രി​ക​ള്‍ച​റ​ല്‍ ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ കൃ​ഷി​വി​ജ്ഞാ​ന പ​രി​പാ​ടി ‘ഹ​രി​തം 2025’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​മ​ന്‍സ് ഫോ​റം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ വി​നീ​ത നാ​യ​ര്‍ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യ പ​രി​പാ​ടി അ​ര്‍ത്ഥ നാ​യ​രു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ഗാ​ന​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ​

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ​ദ​സ്സ്


    േവ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ നാ​ഷ​ന​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​നോ​ജ് കു​മാ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സു​ഹാ​റി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന കൃ​ഷി​യെ സ്‌​നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ള്‍ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി.

    കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​നോ​ദ് നാ​യ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി ക​ര്‍ഷ​ക​നും ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അ​ഗ്രി​ക​ള്‍ച​റ​ല്‍ ഫോ​റം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യി​രു​ന്ന അ​സീ​സ് ഹാ​ഷിം (ചീ​ക്ക) മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    അ​സീ​സ് ഹാ​ഷിം നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യ കൃ​ഷി​വി​ജ്ഞാ​ന​പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍, മ​സ്‌​ക​ത്ത് കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ഗ​മാ​യ സി​നി ടി. ​തോ​മ​സും ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് സു​ഹാ​ര്‍ സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അ​ഗ്രി​ക​ള്‍ച​റ​ല്‍ ഫോ​റം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റും ഒ​മാ​ന്‍, മ​സ്‌​ക​ത്ത് കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ഗ​വു​മാ​യ ര​മ്യ ദ്യു​പി​നും ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    ആ​ധു​നി​ക​ലോ​ക​ത്ത് ജൈ​വ​കൃ​ഷി​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം, ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യും സ്വ​ന്ത​മാ​യി കൃ​ഷി ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം, മ​ണ്ണി​ലും ച​ട്ടി​യി​ലും കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​ക​ള്‍, മ​ണ്ണ് ഒ​രു​ക്ക​ല്‍, വി​ത്തി​ട​ല്‍ രീ​തി​ക​ള്‍, വി​ത്ത് മു​ള​പ്പി​ക്ക​ല്‍, ജൈ​വ വ​ള​പ്ര​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​തി​നൊ​പ്പം ആ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് കൃ​ഷി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സം​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യും ന​ല്‍കി. ‘ഹ​രി​തം 2025’ല്‍ ​ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള സൗ​ജ​ന്യ വി​ത്ത് വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു. സൗ​ജ​ന്യ വി​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ വി​ത​ര​ണം അ​സീ​സ് ഹാ​ഷിം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് സു​ഹാ​ര്‍ സ്‌​റ്റേ​റ്റ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​നി​ല്‍ കു​മാ​ര്‍, ജി​തേ​ഷ് മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സ്, റി​ജു വൈ​ലോ​പ്പി​ള്ളി, കെ.​എ​സ്. ദ്യു​പി​ന്‍, സ്മി​ത ക​വി​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ വി​ത്തു​ക​ള്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    കൃ​ഷി​വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ എ​ടു​ത്ത​വ​രെ ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ര്‍ ഫോ​റം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ എം.​കെ. രാ​ജ​ന്‍, സു​ഹാ​ര്‍ സ്‌​റ്റേ​റ്റ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ രാ​ജേ​ഷ് പാ​ല​ക്കാ​ട്, ജൂ​ഡി ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    സു​ഹാ​റി​ലെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​ര്‍ന്നു.

    സു​ഹാ​ര്‍ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘം ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വാ​സു​ദേ​വ​ന്‍ പി​ട്ട​ന്‍, ന​വ​ചേ​ത​ന സു​ഹാ​ര്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​വ ഹാ​ജി, സു​ഹാ​റി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ വാ​സു​ദേ​വ​ന്‍ നാ​യ​ര്‍, ഫ്ര​ന്‍ഡ്‌​സ് ഓ​ഫ് സു​ഹാ​ര്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ല്‍ ഡി. ​ജോ​ര്‍ജ്, സു​ഹാ​ര്‍ സ്റ്റാ​ര്‍ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ സു​രേ​ഷ് ഉ​ണ്ണി എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സു​ഹാ​ര്‍ സ്‌​റ്റേ​റ്റ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Oman Newsstate councilsuharWMF
