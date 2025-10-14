Begin typing your search above and press return to search.
    ശൈ​ത്യ​കാ​ല​മെ​ത്തു​ന്നു; ഇത്തവണ ത​ണു​പ്പ് കു​റ​യും

    ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​യെ​ക്കാ​ൾ ചൂ​ടു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു
    ശൈ​ത്യ​കാ​ല​മെ​ത്തു​ന്നു; ഇത്തവണ ത​ണു​പ്പ് കു​റ​യും
    മ​സ്ക​ത്ത്: ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​യെ​ക്കാ​ൾ ചൂ​ടു​ള്ള ശൈ​ത്യ​കാ​ലം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. മി​ക്ക പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ശ​രാ​ശ​രി​യി​ലും താ​ഴെ​യു​ള്ള മ​ഴ​യാ​യി​രി​ക്കും ല​ഭി​ക്കു​ക. ത​ല​സ്ഥാ​ന​ന​ഗ​രി​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും ചൂ​ടി​ന് കു​റ​വൊ​ന്നും വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ പ​തി​വി​ലും ചൂ​ടു​ള്ള താ​പ​നി​ല​യാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല​യി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​യ മാ​റ്റം വ​ന്ന് സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ശൈ​ത്യ​കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് വൈ​കി. സാ​ധാ​ര​ണ പ​ക​ൽ​സ​മ​യ​ത്തെ നേ​രി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ, തെ​ളി​ഞ്ഞ നീ​ലാ​കാ​ശം, സീ​സ​ണി​ന്റെ ആ​രം​ഭം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ത​ണു​ത്ത വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പ​ക​രം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മി​ക്ക ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും താ​ര​ത​മ്യേ​ന ചൂ​ടു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണു​ള്ള​ത്. സീ​സ​ണി​ലു​ട​നീ​ളം ശ​രാ​ശ​രി​യെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ചൂ​ട് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ച​നം. ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും താ​പ​നി​ല സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും തെ​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ൽ​പം ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ന​വം​ബ​റി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി​യെ​ക്കാ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല​യാ​യി​രി​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​കു​ക. ഡി​സം​ബ​ർ​റി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് തെ​ക്ക​ൻ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി​യെ​ക്കാ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല​യു​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ, ദോ​ഫാ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി​യെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് സി.‌​എ‌.​എ​യു​ടെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    മ​റ്റ് മി​ക്ക ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും സാ​ധാ​ര​ണ കി​ട്ടാ​റു​ള്ള മ​ഴ​യും ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കും. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും ന​വം​ബ​ർ, ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ ശ​രാ​ശ​രി​യെ​ക്കാ​ൾ താ​ഴെ​യാ​കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Winter is coming; it will be less cold this time
