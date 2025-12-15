Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 12:09 PM IST

    ശീ​ത​കാ​ല ടൂ​റി​സ​വു​മാ​യി മ​ഖ്ഷി​നി​ൽ ‘വി​ന്റ​ർ ഗേ​റ്റ്‍ വേ’

    ശീ​ത​കാ​ല ടൂ​റി​സ​വു​മാ​യി മ​ഖ്ഷി​നി​ൽ 'വി​ന്റ​ർ ഗേ​റ്റ്‍ വേ'
    ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ മ​ഖ്ഷി​ൻ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച സാം​സ്‌​കാ​രി​ക-​പാ​ര​മ്പ​ര്യ ഫോ​റ​ത്തി​ൽനി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച​ക​ൾ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ മ​ഖ്ഷി​ൻ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ ‘വി​ന്റ​ർ ഗേ​റ്റ്‍ വേ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ മ​ന്ദ​ർ അ​ൽ-​ധ​ബ്‍യാ​ൻ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക-​പാ​ര​മ്പ​ര്യ ഫോ​റം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ശീ​ത​കാ​ല ടൂ​റി​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​വും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ബ​ദൂ​വി​യ​ൻ സം​സ്കാ​രം, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ല​ക​ൾ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക പൈ​തൃ​കം എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ഈ ​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ഖ്ഷി​ൻ വി​ലാ​യ​ത്തി​ന്റെ വാ​ലി ഓ​ഫി​സ്, ദോ​ഫാ​റി​ലെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക -കാ​യി​ക -യു​വ​ജ​ന കാ​ര്യ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫോ​റ​ത്തി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ലു​ബാ​ൻ കാ​ര​വാ​ൻ, ക​വി​താ സ​ന്ധ്യ​ക​ൾ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, ബ​ദു​വി​യ​ൻ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ര​കൗ​ശ​ല പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, ച​രി​ത്ര, ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പു​റ​മെ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ​ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് മ​ന്ദ​ർ അ​ൽ-​ദ​ബ്‍യാ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി വാ​ലി അ​വാ​ദ് ബി​ൻ സാ​ലിം മ​സാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. റ​ബു​ൽ ഖാ​ലി മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം വി​ശാ​ല​മാ​യ മ​ണ​ൽ​കു​ന്നു​ക​ൾ, ത​ണു​പ്പു​നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ, ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ബ​ദു​വി​യ​ൻ പാ​ര​മ്പ​ര്യം എ​ന്നി​വ​കൊ​ണ്ട് പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​ണ്.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ശാ​ലിം വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ശു​വൈ​മി​യ​യി​ലും ഹ​ല്ലാ​നി​യ​ത്ത് ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലും ‘പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത-​ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​പ​ണ​ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം’ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ദോ​ഫാ​റി​ലെ ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 60 വ​നി​ത ക​ര​കൗ​ശ​ല​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ കൈ​വേ​ല​ക​ൾ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ര​കൗ​ശ​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഒ​മാ​നി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​ വി​പു​ല​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    സാം​സ്‌​കാ​രി​ക-​പാ​ര​മ്പ​ര്യ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച നാ​ട​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ

    ശു​വൈ​മി​യ​യി​ൽ പാ​ര​മ്പ​ര്യ -ക​ര​കൗ​ശ​ല പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സ​മാ​പി​ച്ചു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഷ​ലീം വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ ശു​വൈ​മി​യ നി​യാ​ബ​ത്തി​ൽ പാ​ര​മ്പ​ര്യ -ക​ര​കൗ​ശ​ല വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന- വി​പ​ണ​ന മേ​ള സ​മാ​പി​ച്ചു. ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ചെ​റു​കി​ട -ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മേ​ള​യി​ൽ 60 വ​നി​ത ക​ര​കൗ​ശ​ല തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ വി​വി​ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും വ​നി​താ ക​ര​കൗ​ശ​ല തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക, അ​വ​രു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​പ​ണ​ന വേ​ദി ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കൈ​ത്തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ, കൈ​വേ​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ഒ​മാ​നി ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗ​വും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഭ​വ​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, സ്ഥി​ര​മാ​യ വ​രു​മാ​നാ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ന​ട​പ്പാക്കു​ന്ന തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം.

