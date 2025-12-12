Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 2:36 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 2:36 PM IST

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ്​; മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ക്യാ​മ്പി​ങ്ങി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്
    ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ്​; മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    ഒ​മാ​നി​ലെ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ക്യാ​മ്പി​ങ് ചി​ത്രം

    ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്തെ ക്യാ​മ്പി​ങ് ദൃ​ശ്യം

    മ​സ്ക​ത്ത്​: ത​ണു​പ്പു​കാ​ലം എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ങ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ മ​സ്ക​ത്ത്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്ക​ണം ക്യാ​മ്പ്​ ഒ​രു​ക്കേ​ണ്ട​ത്​. കാ​ര​വ​ന്‍, ടെ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​ക്കും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​യി​രി​ക്കും. ഓ​രോ ക്യാ​മ്പ് സൈ​റ്റു​മാ​യി അ​ഞ്ച് മീ​റ്റ​റി​ല്‍ കു​റ​യാ​ത്ത അ​ക​ല​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ബീ​ച്ചു​മാ​യും 10 മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലം വേ​ണം. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വി​ല​ക്കേ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ക്യാ​മ്പി​ങ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടാ​തെ ക്യാ​മ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ പി​ഴ ചു​മ​ത്തും. ക്യാ​മ്പി​ങ്​​ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സ്ഥ​ലം വൃ​ത്തി​യാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യ​തും നി​ല​വാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ മൊ​ബൈ​ൽ ടോ​യ്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ഓ​രോ സൈ​റ്റി​ലും മു​ഴു​വ​ന്‍ സ​മ​യ​വും സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും ന​ല്‍കേ​ണ്ട​ത് ക്യാ​മ്പി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ നേ​ടി​യ ആ​ളാ​ണ്. ക്യാ​മ്പി​ന്​ ചു​റ്റും വേ​ലി​ക​ളോ മ​റ​യോ മ​റ്റോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, കാ​ഴ്ച​യെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്​ ​കൊ​ണ്ടാ​വ​ണം അ​ത്.

    നി​രോ​ധി​ത ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക്യാ​​മ്പോ കാ​ര​വ​നോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റോ മ​റ്റ് നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളോ ഒ​രു ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ശ​ബ്ദ ജ​ന​റേ​റ്റ​റു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല.

    ലൈ​സ​ൻ​സ് കൈ​മാ​റാ​നോ ലൈ​സ​ൻ​സി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്തി​ന​പ്പു​റം മ​റ്റൊ​രു സ്ഥ​ല​ത്തോ ക്യാ​മ്പി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. ഭാ​ര​മേ​റി​യ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സൈ​റ്റ് നി​ര​പ്പാ​ക്ക​രു​ത്. നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ, നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു ധാ​ർ​മി​ക​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ക്യാ​മ്പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ്.

    ലേ​സ​റു​ക​ളും മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ന്റി​ങ് ലൈ​റ്റു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. ഉ​പ​യോ​ഗ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ക്യാ​മ്പി​ങ് സൈ​റ്റു​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് മ​റ്റു നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ. മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ മ​ല​മു​ക​ൾ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ലു​മാ​ണ് ക്യാ​മ്പി​ങ്ങി​ന് സ്ഥ​ലം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പൊ​തു​വെ ക്യാ​മ്പി​ങ്ങി​ന് വ​ള​രെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ രാ​ജ്യ​മാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ മു​ത​ൽ മാ​ർ​ച്ചു​വ​രെ​യാ​ണ്​ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ​മ​യം. വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ല്ലാ​തെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ക്യാ​​മ്പൊ​രു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​ത് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    പ​ർ​വ്വ​ത​ങ്ങ​ളും മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ളും ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​കൃ​തി സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്താ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ഒ​മാ​ൻ ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത് പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ എ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ രാ​ജ്യ​മാ​ണ്. പ​ർ​വ​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ഷ​ട്​​​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ, ജ​ബ​ൽ ശം​സ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലെ ക്യാ​മ്പി​ങ്ങി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ.

    എ​ന്നാ​ൽ ബീ​ച്ചി​ൽ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ രാ​ത്രി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് റാ​സ​ൽ ഹ​ദ്ദ്, തെ​ക്ക് സ​ലാ​ല, ദോ​ഫാ​റി​ലെ അ​ൽ മു​ഗ്സൈ​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​സി​റ ദ്വീ​പ് എ​ന്നി​വ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലാ​ണ്​ ക്യാ​മ്പി​ങ്ങ്​ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ റി​മാ​ൽ അ​ൽ ശ​ർ​ഖി​യ, റു​ബ് അ​ൽ ഖാ​ലി എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം.

