Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒ​മാ​നി​ൽ കാ​റ്റ്,...
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 10:53 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 10:53 AM IST

    ഒ​മാ​നി​ൽ കാ​റ്റ്, മ​ഴ, വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ഴ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളും വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രും അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം; വാ​ദി​ക​ൾ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    ഒ​മാ​നി​ൽ കാ​റ്റ്, മ​ഴ, വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ പ​ല​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഒ​രാ​ഴ്ച​യോ​ളം വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ഴ​യും പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​വും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​എ.​എ) മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ മ​ൾ​ട്ടി-​ഹ​സാ​ർ​ഡ് എ​ർ​ലി വാ​ർ​ണി​ങ് സെ​ന്റ​റാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്.​ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 20 വ​രെ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളോ​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യും വാ​ദി​ക​ളി​ലും താ​ഴ്‌​വ​ര​ക​ളി​ലും പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​വും ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ട​ക്ക​ൻ കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 3.15ന് ​പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ആ​ദ്യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​റി​യി​പ്പു പ്ര​കാ​രം, ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത തീ​വ്ര​ത​യി​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.​ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടു മു​ത​ൽ മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ മേ​ഘ​സാ​ന്ദ്ര​ത​യും ഇ​ട​വി​ട്ട മ​ഴ​യും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ച​നം. ചി​ല അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യേ​ക്കാം. അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 10 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 10 മു​ത​ൽ 25 നോ​ട്ട്സ് വ​രെ വേ​ഗ​ത​യു​ള്ള വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റും വീ​ശു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ഞാ​യ​ർ, തി​ങ്ക​ൾ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​സ​ന്ദ​ത്തി​ൽ മേ​ഘ​സാ​ന്ദ്ര​ത തു​ട​രു​ക​യും ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 10 മു​ത​ൽ 25 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കാ​നി​ട​യു​ണ്ട്. ബു​റൈ​മി, വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന, തെ​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​ക്കും. അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 15 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കും. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ദി​ക​ളി​ലും താ​ഴ്‌​വ​ര​ക​ളി​ലും പെ​ട്ടെ​ന്ന് വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 10 മു​ത​ൽ 30 നോ​ട്ട്സ് വ​രെ വേ​ഗ​ത​യു​ള്ള സ​ജീ​വ​മാ​യ വ​ട​ക്ക​ൻ-​വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.​ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​രെ മു​സ​ന്ദം, ബു​റൈ​മി, വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന, തെ​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വീ​ണ്ടും മേ​ഘ​സാ​ന്ദ്ര​ത​യും ഇ​ട​വി​ട്ട മ​ഴ​യും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ച​നം. ചി​ല ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യേ​ക്കാം. ഈ ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ദി​ക​ളി​ലും താ​ഴ്‌​വ​ര​ക​ളി​ലും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചു.​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​രെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ട​ക്കു​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​ത്തും മോ​ശം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. കാ​ർ മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ ആ​കാ​ശം, ഇ​ട​വി​ട്ട മ​ഴ, ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ട​ക്ക​ൻ കാ​റ്റ് എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും വാ​ദി​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    മ​ഴ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളും വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രും അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, വാ​ദി​ക​ൾ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, കാ​ഴ്ച കു​റ​യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ക​ട​ലി​ലേ​ക്കു പോ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​റി​യി​പ്പു​ക​ളും ക​ട​ലി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പറഞ്ഞ​ു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Wind, rain, and flood warning in Oman
    Similar News
    Next Story
    X