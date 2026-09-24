ഒമാന്റെ വികസനത്തിന് പുതിയ ഊർജം പകരും- ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ്

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ഒമാന്റെ വികസനത്തിന് പുതിയ ഊർജം പകരും- ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ്text_fields
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News Summary - Will inject new energy into Oman's development Chamber of Commerce
മസ്കത്ത്: ഒമാന്റെ സാമ്പത്തിക, ധനകാര്യ, നിക്ഷേപ മേഖലകളിലെ വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട് സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് പുറപ്പെടുവിച്ച പുതിയ സാമ്പത്തിക നിർദേശങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് വലിയ അടിത്തറയാകുമെന്ന് ഒമാൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി (ഒ.സി.സി.ഐ) വ്യക്തമാക്കി. സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ മത്സരക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കാനും ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഈ ചരിത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന് ഒമാൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ചെയർമാൻ ഫൈസൽ ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ റവാസ് ഒമാൻ ന്യൂസ് ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞു.
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