Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightആ​രു ജ​യി​ച്ചാ​ലും...
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 9:53 AM IST

    ആ​രു ജ​യി​ച്ചാ​ലും നാ​ടു വ​ള​ര​ട്ടെ...

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​രു ജ​യി​ച്ചാ​ലും നാ​ടു വ​ള​ര​ട്ടെ...
    cancel

    ഷു​ഹൈ​ബ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ഖ​സ​ബ്

    ‘കേ​വ​ലം റോ​ഡ് ടാ​റി​ങ്ങി​നും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പ്പു​റം മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ന​മു​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത്. ന​മ്മു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഹൈ​ടെ​ക്കാ​വ​ണം. വ​ന​മേ​ഖ​ല​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് കി​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ, വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ശ​ല്യ​ത്തി​ന് ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്ക​ണം. ദി​നം​പ്ര​തി വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ കാ​യി​ക​വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​ക​ണം..’

    നാ​ടു​കാ​ണി ചു​രം ഇ​റ​ങ്ങി വ​രു​ന്ന കോ​ട​മ​ഞ്ഞി​നൊ​പ്പം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചൂ​ടും ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ നി​റ​യു​ന്ന സു​ന്ദ​ര​മാ​യ കാ​ലം. മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്റെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യാ​യ എ​ന്റെ വ​ഴി​ക്ക​ട​വി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വെ​റു​മൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പോ​രാ​ട്ട​മ​ല്ല, അ​തൊ​രു ജ​ന​കീ​യ ഉ​ത്സ​വ​മാ​ണ്. പ​ണ്ട് ജീ​പ്പി​ൽ കെ​ട്ടി​യ ഉ​ച്ച​ഭാ​ഷി​ണി​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള അ​നൗ​ൺ​സ്‌​മെ​ന്റു​ക​ളും അ​ങ്ങാ​ടി​ക​ളി​ലെ ചൂ​ടു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളും മ​തി​ലു​ക​ളി​ലെ ചു​വ​രെ​ഴു​ത്തു​ക​ളും നോ​ക്കി ന​ട​ന്ന കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം ഓ​രോ പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ​യും ഉ​ള്ളി​ലു​ണ്ടാ​കും. ഇ​ന്ന് ക​ട​ലി​ന​ക്ക​രെ​യി​രു​ന്ന് വാ​ട്‌​സ് ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ​യും ഫേ​സ്‌​ബു​ക്കി​ലൂ​ടെ​യും നാ​ടി​ന്റെ ആ​വേ​ശം കാ​ണു​മ്പോ​ഴും ആ ​തി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ട് പ​ങ്കു​ചേ​രാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​ന്റെ വ​ലി​യൊ​രു നൊ​മ്പ​രം മ​റ്റെ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും പോ​ലെ എ​നി​ക്കും ബാ​ക്കി​യാ​വു​ന്നു...

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ര​സ​ക​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച ചി​ല സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ആ ​പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള മാ​റ്റ​മാ​ണ്. അ​തു​വ​രെ ന​മ്മ​ളെ ക​ണ്ടാ​ൽ ഒ​ന്ന് ത​ല​യാ​ട്ടാ​ൻ മ​ടി​യു​ള്ള​വ​ർ പോ​ലും നാ​ട്ടി​ലെ ക​ല്യാ​ണ​വീ​ടു​ക​ളി​ലും മ​ര​ണ​വീ​ടു​ക​ളി​ലും പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​ക്കെ എ​ത്തി കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ‘സേ​വ​ന മ​നഃ​സ്ഥി​തി​യും സ്നേ​ഹ​വും’ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ ചി​രി വ​രാ​റു​ണ്ട്. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ്നേ​ഹം ഒ​ന്നി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന ആ ​ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കാ​ലം..

    വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് ഇ​നി​യും ഏ​റെ ദൂ​രം സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നു​ണ്ട്. കേ​വ​ലം റോ​ഡ് ടാ​റി​ങ്ങി​നും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പ്പു​റം മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ന​മു​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത്. വ​ന​മേ​ഖ​ല​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് കി​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ശ​ല്യ​ത്തി​ന് ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്ക​ണം. ദി​നം​പ്ര​തി വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ കാ​യി​ക​വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​ക​ണം. അ​തി​നാ​യി, പാ​ലാ​ട് മി​നി സ്റ്റേ​ഡി​യം പോ​ലെ​യു​ള്ള പൊ​തു ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് ന​വീ​ക​രി​ച്ച് മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട​താ​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    മി​ക​ച്ച ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ യാ​ത്ര ചെ​യ്യേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ മാ​റി, ന​മ്മു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഹൈ​ടെ​ക് ആ​വേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഒ​പ്പം, പു​ന്ന​പ്പു​ഴ​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ വ​ഴി​ക്ക​ട​വി​ന്റെ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ ത​ന്നെ മാ​റും.

    വ​രും ത​ല​മു​റ​ക്കാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തും മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന​പ്പു​റം നാ​ടി​നെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റ​ട്ടെ. വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, മ​ന​സ്സ് കൊ​ണ്ട് ഞാ​നും എ​ന്റെ നാ​ടി​ന്റെ ഈ ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. ജ​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​രാ​യാ​ലും, വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ന​മ്മു​ടെ വ​ഴി​ക്ക​ട​വാ​ക​ട്ടെ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Whoever wins, let the country prosper...
    Similar News
    Next Story
    X