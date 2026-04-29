മുണ്ടക്കൈയിൽ പ്രതീക്ഷ തളിരിടുമ്പോൾ...
വയനാട് മുണ്ടക്കൈ ദുരിതബാധിതർക്കായി മുസ്ലിം ലീഗ് പണികഴിപ്പിച്ച വീടുകളുടെ താക്കോൽ കൈമാറ്റം ഇന്നലെ നടന്നത് ഒരു സാധാരണ ചടങ്ങല്ല, വാഗ്ദാനങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമായി മാറുന്ന നിമിഷത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലായിരുന്നു അത്. ദുരിതകാലങ്ങളിൽ ഉയരുന്ന സഹാനുഭൂതിയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ പലപ്പോഴും സമയത്തിനൊപ്പം മങ്ങി പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ, ചിലർ അതിനെ പ്രവൃത്തിയായി മാറ്റി, സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ സ്ഥിരമായ അടയാളങ്ങൾ പതിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം ഉത്തരവാദിത്തബോധത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.
പ്രളയവും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും വിതച്ച വേദനകളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വയനാട്ടുകാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതുവെളിച്ചം പകർന്നുകൊടുക്കാൻ ഈ സംരംഭം സഹായിച്ചു. വീടുകൾ പണികഴിപ്പിക്കുക എന്നത് കേവലം ഒരു നിർമ്മാണപ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല; അത് നഷ്ടപ്പെട്ട സുരക്ഷിതത്വം തിരിച്ചുനൽകുന്ന മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെ രൂപകൽപനയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടത്.
സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, മത സംഘടനകൾ അനേകം നിലനിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൽ, വാക്കുകൾക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപൂർവമല്ലെങ്കിലും, കൃത്യതയും ആത്മാർത്ഥതയും ചേർന്ന ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ്. സമാഹരിച്ച ഓരോ രൂപയും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ വിനിയോഗിച്ച്, സമയബന്ധിതമായി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറുന്ന സമീപനം, പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമാണ്.
അതേസമയം, സമൂഹത്തെ മതം, ജാതി, വർഗം എന്നീ പേരുകളിൽ വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദുരിതബാധിതരുടെ കണ്ണീരിൽ പോലും രാഷ്ട്രീയം തേടുന്ന സമീപനങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ സഹവർത്തിത്വ പാരമ്പര്യത്തിന് യോജിച്ചതല്ല. മനുഷ്യസ്നേഹത്തെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായി വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനുപകരം, ഇത്തരത്തിലുള്ള മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും അതിനെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യകത.
ജാതി, മത ഭേദമന്യേ ദുരിതബാധിതരെ ചേർത്തുനിർത്തിയ സമീപനം, കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക സൗഹൃദ പാരമ്പര്യത്തിന് ശക്തിപകരുന്നതാണ്. ദുരിതത്തിൽ അകപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് എത്രത്തോളം സാധ്യമാണെന്ന് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.
ഇത് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വിജയമെന്നതിലുപരി, സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യാശകൾക്ക് ലഭിച്ച ഒരു മറുപടിയാണ്. രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രമല്ല, പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ള ഏവർക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒരു പാഠമാണ് ഇത്. വാക്കുകൾക്കപ്പുറം പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് എന്ന സത്യത്തെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സംഭവവുമാണ് ഇത്. പൊതുസമ്പത്തും ജനവിശ്വാസവും ചേർന്നിടത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാതൃകകൾ വ്യാപകമാകുമ്പോൾ, കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും ഉത്തരവാദിത്തവും സാദ്ധ്യമാകും.
കോടിക്കണക്കിനു രൂപ പൊതുഖജനാവിലേക്കു ഈ പേരിൽ സമാഹരിച്ച എങ്ങനെ ആ പണം യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്താവിന് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കാം എന്നു ഈ മാതൃകയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം. ഇനി വരുന്ന സർക്കാരിനും ഇതുപോലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഈ മഹത്തായ സംരഭം മാതൃകയാക്കാം.
ദുരിതകാലങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ മറന്നുപോകാതെ, അവക്ക് നിറവേകിയ എല്ലാ പ്രവർത്തകരോടും ഹൃദയംഗമമായ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ തുടർന്നാൽ, മനുഷ്യസ്നേഹവും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വവും ചേർന്നൊരു സമൂഹം കൂടുതൽ ശക്തമായി ഉയർന്നുവരും എന്നതിൽ സംശയമില്ല.
