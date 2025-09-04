Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 11:43 AM IST

    ഏതു മൂഡ്... ഓണം മൂഡ്..

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ത്രാ​ട പാ​ച്ചി​ലി​ൽ
    ഏതു മൂഡ്... ഓണം മൂഡ്..
    ഓ​ണ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ സൂ​ർ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ​വ​ർ

    സു​ഹാ​ർ: ഉ​ത്രാ​ട പാ​ച്ചി​ലി​ലേ​ക്ക് ​പ്ര​വാ​സി​ക​ളും. തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ട എ​ല്ലാ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും വാ​ങ്ങി​ക്കൂ​ട്ടു​ന്ന ദി​വ​സ​മാ​ണ് ഉ​ത്രാ​ടം. പ​ച്ച​ക്ക​റി, ഫ​ല​വ്യ​ഞ്ജ​നം, പൂ​ക്ക​ൾ, ഓ​ണ​ക്കോ​ടി, അ​ങ്ങ​നെ വേ​ണ്ട​തെ​ല്ലാം വാ​ങ്ങാ​നാ​യി ആ​ളു​ക​ൾ രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ ടൗ​ണി​ലും മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും പാ​ഞ്ഞു​ന​ട​ക്കും. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ‘ഉ​ത്രാ​ട​പ്പാ​ച്ചി​ൽ’ എ​ന്ന പേ​ര് വ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ. ഓ​ണം പ​ടി​വാ​തി​ൽ​ക്ക​ൽ എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഓ​ണ തി​ര​ക്കി​ൽ അ​ലി​ഞ്ഞു പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ.

    ഓ​ണം ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത് അ​വ​ധി ദി​വ​സ​മാ​യ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​യ​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ഇ​ര​ട്ടി മ​ധു​രം ന​ൽ​കു​ന്നു. ന​ബി​ദി​നം പ്ര​മാ​ണി​ച്ചു ഒ​മാ​നി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​വ​ധി കൂ​ടി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ നീ​ണ്ട മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ സ​ന്തോ​ഷ​മാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.


    ഓ​ണ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ സൂ​ർ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ​വ​ർ

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഓ​ണം ഓ​ഫ​റി​ന്റെ വ​ർ​ണ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. വാ​ഴ ഇ​ല​മു​ത​ൽ പാ​ല​ട വ​രെ വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​ധ​മാ​ണ് ഓ​ഫ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നെ​യ്യ്,ശ​ർ​ക്ക​ര, പ​പ്പ​ടം, കാ​യ വ​റു​ത്ത​ത്, സാ​മ്പാ​ർ കി​റ്റ്, ശ​ർ​ക്ക​ര വ​ര​ട്ടി​യ​ത്, കു​ത്ത​രി, അ​ച്ചാ​ർ, പ​ഴം​അ​ങ്ങ​നെ ഓ​ണ വി​ഭ​വ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​വ എ​ന്തും മി​ത​മാ​യ വി​ല​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ണ ‘ഇ​ടം’ ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലെ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഓ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.വി​ഭ​വ​ത്തി​നു​ള്ള പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും ക​ളം ഒ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള പൂ​ക്ക​ളും തേ​ടി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ത്രാ​ട പാ​ച്ചി​ലി​ലാ​ണ്.

    അ​ത്തം മു​ത​ൽ പ​ത്ത് ദി​വ​സം പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ് തി​രു​വോ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ വ​ർ​ണ്ണ​പൂ​ക്ക​ൾ ഓ​ണ​ത്തി​ന് ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത ഘ​ട​ക​മാ​ണ്.​പൂ​ക്ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും, വി​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഓ​ണ​ത്തി​ന് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​മ്പ​പ്പൂ​വ്, കാ​ക്ക​പ്പൂ​വ്, മു​ക്കു​റ്റി, തെ​ച്ചി​പ്പൂ​വ്, ചെ​മ്പ​ര​ത്തി, അ​രി​പ്പൂ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് ഈ ​പൂ​ക്ക​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ മ​റ്റ് പൂ​ക്ക​ളാ​ണ് ഓ​ണ​ത്തി​ന് സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത്‌ ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പൂ​വു​ക​ളി​ൽ റോ​സ്, ബ​ന്തി​പ്പൂ​വ്, ഓ​റ​ഞ്ച്, മ​ഞ്ഞ നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ബ​ന്തി​പ്പൂ​ക്ക​ൾ സു​ല​ഭ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ലി​ല്ലി​പ്പൂ​ക്ക​ൾ പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ഡാ​ലി​യ വ​ലി​യ പൂ​ക്ക​ളാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് കു​റ​ഞ്ഞ ഡാ​ലി​യ പൂ​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പൂ​ക്ക​ളം നി​റ​യ്ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ക്രി​സാ​ന്ത​മം മ​ഞ്ഞ, വെ​ള്ള, പി​ങ്ക് നി​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ ഈ ​പൂ​ക്ക​ളും പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. മു​ല്ല​യും സാ​ധാ​ര​ണ വീ​ട്ടി​ലെ തൊ​ടി​യി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തും ഒ​മാ​ന്റെ വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണു​ന്ന പൂ​ക്ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​ല്ല നി​ല​യി​ൽ ത​ന്നെ പൂ​ക്ക​ളം തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഉ​ണ്ടി​വി​ടെ.

    ഓ​ണ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ആ​ണ് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ മു​ഴു​വ​നും.​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളുംത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ള തീ​യ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​ത് ക്രി​സ്മ​സ് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന തീ​യ​തി​ക​ളാ​ണ്. ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളി​ലും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​ടെ മു​ൻ‌​കൂ​ർ ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി. ന​ല്ല ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സ​ഹ​മി​ലെ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഉ​ട​മ നി​ധീ​ഷ് പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    TAGS:onamgulfOman
    X