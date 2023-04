cancel camera_alt വെ​സ്റ്റ് ഏ​ഷ്യ​ൻ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി​യ ഒ​മാ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​സ്ക​ത്ത്​: ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വെ​സ്റ്റ് ഏ​ഷ്യ​ൻ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ മൂ​ന്നു​ മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. സു​ഹൈം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ ഓ​രോ സ്വ​ർ​ണ​വും വെ​ള്ളി​യും വെ​ങ്ക​ല​വു​മാ​ണ്​ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഒ​മാ​ന്റെ വ​നി​ത സ്പ്രി​ന്റ​ർ മ​സൂ​ൺ അ​ൽ അ​ല​വി 100 മീ​റ്റ​ർ ഹ​ർ​ഡ്ൽ​സി​ൽ 14.35 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ ഓ​ടി സ്വ​ർ​ണ​മ​ണി​ഞ്ഞു. ഈ ​ഇ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​റാ​ഖി​ന്‍റെ കോ​ർ​ദി​സ്ഥാ​ൻ മു ​ജ​മാ​ൽ വെ​ള്ളി​യും ദി​ൽ​സൂ​സ് ഉ​ബൈ​ദ് ന​ജാം വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി. 100 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​സൂ​ൺ ആ​ണ്​ ഒ​മാ​നു വേ​ണ്ടി വെ​ങ്ക​ലം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മാ​ധ​വാ​യി അ​ൽ ഷ​മ്മാ​രി സ്വ​ർ​ണ​വും ല​ബ​നാ​ന്റെ അ​സീ​സ സെ​ബി​റ്റി വെ​ള്ളി​യും​ നേ​ടി. ഹൈ​ജം​പി​ലാ​ണ്​ ​ഒ​മാ​ൻ വെ​ള്ളി​മെ​ഡ​ൽ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്. 2.05 മീ​റ്റ​ർ ചാ​ടി ഫാ​ത്തി​ക് അ​ബ്ദു​ൾ ഗ​ഫൂ​ർ ബൈ​ത്ത് ജ​ബൂ​ബ് ആ​ണ്​ ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. ഒ​ളി​മ്പി​ക്‌​സ് സ്വ​ർ​ണ​മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​വ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മു​താ​സ ബ​ർ​ഷാം സ്വ​ർ​ണ​വും ഇ​റാ​ഖി​ന്റെ ഹു​സൈ​ൻ ഫ​ലാ​ഹ് അ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി.

മെ​ഡ​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നാ​ലു സ്വ​ർ​ണ​മ​ട​ക്കം എ​ട്ടു മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ന്നാ​മ​താ​ണ്. മൂ​ന്നു സ്വ​ർ​ണ​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ചു മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി കു​വൈ​ത്ത് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ര​ണ്ടു സ്വ​ർ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണ്. ​അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ഒ​മാ​ൻ.പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള വെ​സ്റ്റ് ഏ​ഷ്യ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ നാ​ലാം പ​തി​പ്പാ​ണ്​ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കും. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, കു​വൈ​ത്ത്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, ഇ​റാ​ഖ്, ല​ബ​നാ​ൻ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, യ​മ​ൻ, സി​റി​യ, ഒ​മാ​ൻ, ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 12 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.ഒ​മാ​ൻ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഒ.​എ.​എ) ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ വൈ​ലി​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​സ്റ്റ് ഏ​ഷ്യ​ൻ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്‌​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നി​ലെ മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ചി​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മെ​ഡ​ൽ വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ലും ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

West Asian Athletics Championship: Oman with three medals on the first day