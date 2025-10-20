Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right‘വെ​ൽ​നെ​സ്’...
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 12:32 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 12:32 PM IST

    ‘വെ​ൽ​നെ​സ്’ ഇ-​കോ​മേ​ഴ്സ് ആ​പ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് അ​വി​സ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘വെ​ൽ​നെ​സ്’ ഇ-​കോ​മേ​ഴ്സ് ആ​പ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് അ​വി​സ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ​ത്തെ വെ​ൽ​നെ​സ് ഇ-​കോ​മേ​ഴ്സ് ആ​പ്പാ​യ ‘അ​വി​സ​ൻ ആ​പ്’ പ്ര​കാ​ശ​നം മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ത​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ൻ​ഡോ​വ്മെ​ന്റ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ സ​ർ​മി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​.സി.​ഇ.​ഒ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ സ​ർ​മി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ആ​രോ​ഗ്യ ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ അ​വി​സ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി, രാ​ജ്യ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ വെ​ൽ​നെ​സ് ഇ-​കോ​മേ​ഴ്സ് ആ​പ് ‘അ​വി​സ​ൻ ആ​പ്’ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ഷെ​റാ​ട്ട​ൺ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ത​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ൻ​ഡോ​വ്മെ​ന്റ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ സ​ർ​മി അ​വി​സ​ൻ ആ​പ്പി​ന്റെ ലോ​ഞ്ചി​ങ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​വി​സ​ൻ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി അ​ൽ ഗ​ഫ്രി, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നി​സാ​ർ എ​ട​ത്തും​ചാ​ലി​ൽ, സീ​നി​യ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ലോ​ഞ്ചി​ങ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഫാ​ർ​മ​സി ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ അ​വി​സ​ൻ, രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ട്ടു​പ​ടി​ക്ക​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സേ​വ​ന​മാ​ണ് പു​തു​താ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ-​ജീ​വ​ന​ശൈ​ലി ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യോ​ടെ​യും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​വി​സ​ൻ വെ​ൽ​നെ​സ് ആ​പ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​ന​റു​ടെ കു​റി​പ്പ് ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ര​ൽ​തു​മ്പി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​വു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക​ത. സ്കി​ൻ​കെ​യ​ർ, ബേ​ബി​കെ​യ​ർ, പേ​ഴ്സ​ന​ൽ കെ​യ​ർ, വു​മ​ൺ കെ​യ​ർ, പോ​ഷ​ക​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ, വി​റ്റാ​മി​നു​ക​ൾ, ഒ.​ടി.​സി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ല്ലാം ആ​പ് വ​ഴി ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്ത് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്.

    ‘സൗ​ക​ര്യ​വും വി​ല​ക്കു​റ​വും ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ആ​രോ​ഗ്യാ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന് ഈ ​സം​രം​ഭം തു​ട​ക്ക​മാ​ക​ട്ടെ എ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ള​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ സാ​ർ​മി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ‘ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​യാ​ത്ര​യി​ലെ വി​ശ്വ​സ്ത പ​ങ്കാ​ളി​യാ​കു​ക​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും ഒ​മാ​നി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി വെ​ൽ​നെ​സ് ഇ-​കോ​മേ​ഴ്സ് ആ​പ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വി​സ​ൻ ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നി​സാ​ർ എ​ട​ത്തും​ചാ​ലി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ല്ലാ ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ളി​ലും സു​ര​ക്ഷ​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യ ക്വാ​ളി​റ്റി അ​ഷ്വ​റ​ൻ​സ് സം​വി​ധാ​നം നി​ല​വി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ഉ​റ​വി​ടം മു​ത​ൽ വി​ത​ര​ണം വ​രെ എ​ല്ലാ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. 3,500 ല​ധി​കം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും 40 ല​ധി​കം വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശൃം​ഖ​ല വ​ഴി ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പു​തി​യ ആ​പ് ആ​പ്പി​ൾ ആ​പ് സ്റ്റോ​ർ, ഗൂ​ഗ്ൾ പ്ലേ ​സ്റ്റോ​ർ (ഐ.​ഒ.​എ​സ്, ആ​ൻ​ഡ്രോ​യ്ഡ്) പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലും വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് (ഷോ​പി​ഫൈ) വ​ഴി​യും ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ഓ​ൺ-​ഡി​മാ​ൻ​ഡ് ഡെ​ലി​വ​റി, ത​ത്സ​മ​യ ഓ​ർ​ഡ​ർ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ്, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് കാ​ഷ് ഓ​ൺ ഡെ​ലി​വ​റി പേ​മെ​ന്റു​ക​ൾ, കൂ​ടാ​തെ 20 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പ​രി​ധി​യി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​വി​സ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ഡെ​ലി​വ​റി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ആ​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ. ഗു​ണ​മേ​ന്മ, സേ​വ​നം, ന​വീ​ക​ര​ണം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ എ​ന്നി​വ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ‘വെ​ൽ​നെ​സ്’ എ​ന്ന ആ​ശ​യം കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​വി​സ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newse commerceapplication
    News Summary - wellness e commerce app
    Similar News
    Next Story
    X