Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightവെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 10:30 AM IST

    വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​പ്പ്-​സീ​സ​ൺ 3 ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പും

    text_fields
    bookmark_border
    വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​പ്പ്-​സീ​സ​ൺ 3 ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പും
    cancel
    camera_alt

    വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ 3 ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​മ​ബേ​ല അ​ൽ ശാ​ദി ഫു​ട്ബാ​ൾ ട​ർ​ഫി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ 3 ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ഗ്രൂ​പ്പി​ങ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പും സ​ബ്രീ​സ് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ​സ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഷ​മീ​ർ കൊ​ല്ല​ക്കാ​ൻ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ജി​ദ് റ​ഹ്മാ​ൻ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റ​ഫീ​ഖും ഒ​പ്പം ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘കി​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് ക​ണ​ക്റ്റ്’ എ​ന്ന ഫാ​മി​ലി ഇ​വ​ന്റി​നെ കു​റി​ച്ച് ഫാ​ത്തി​മ ജ​മാ​ലും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മു​നീ​ർ വ​ട​ക​ര, നൗ​ഫ​ൽ ക​ള​ത്തി​ൽ, സ​ഗീ​ർ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ, അ​സീ​സ് വ​യ​നാ​ട്, സ​ഫീ​ർ ന​രി​ക്കു​നി, സ​യി​ദ് അ​ലി ആ​ത​വ​നാ​ട്, ഷ​ഹീ​റ അ​ബ്ദു​ല്ല, ഷ​ജീ​ർ ജ​ബ്ബാ​ർ, ന​സീം ചാ​വ​ക്കാ​ട്, ഫ​സീ​ല ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, അ​ന​സ് കു​റ്റി​പ്പു​റം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​മാ​നി​ലെ കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല മു​ഴു​വ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള മു​ഴു​നീ​ള ഉ​ത്സ​വ​രാ​വാ​ണ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​പ്പ് എ​ന്ന് ഇ​വ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ർ​ഷാ​ദ് പെ​രി​ങ്ങാ​ല അ​റി​യി​ച്ചു. ഫൈ​സ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ഗീ​ർ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:logoWelfare CupSeason 3
    News Summary - Welfare Cup-Season 3 logo illumination and draw
    Similar News
    Next Story
    X