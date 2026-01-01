Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    1 Jan 2026 2:27 PM IST
    Updated On
    1 Jan 2026 2:27 PM IST

    2025 വിട, പുതു കാലം, പുതിയ പ്രതീക്ഷ

    2025 വിട, പുതു കാലം, പുതിയ പ്രതീക്ഷ
    പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ കു​തി​പ്പി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​യ​ത്. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ഷ​ൻ 2040 ലേ​ക്കു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ​ല ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ളും ന​ട​ന്നു. ഒ​മാ​ന്റെ ച​രി​ത്ര പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ച​ര​ണം ന​വം​ബ​ർ 18ൽ​നി​ന്ന് ന​വം​ബ​ർ 20ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​തും ഒ​മാ​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി പോ​ളി​മ​ർ നോ​ട്ട് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തും ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളാ​യി. ഒ​മാ​ന്റെ പൈ​തൃ​കം വി​ളി​ച്ചോ​തി ശ​ബാ​ബ് ര​ണ്ട് പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ൽ ലോ​കം ചു​റ്റി സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ തീ​ര​ത്ത് തി​രി​ച്ച​ണ​ഞ്ഞ​തും ആ​ഹ്ലാ​ദക്കാഴ്ച​യാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഓ​ർ​ത്തു​വെ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു പി​ടി ന​ല്ല ഓ​ർ​മ​ക​ൾ​കൂ​ടി ബാ​ക്കി​വെ​ച്ചാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ന​യ​ത​ന്ത്ര മേ​ഖ​ല

    എ​ട്ടാ​മ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ഷ്യ​ൻ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന് ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു. ‘സ​മു​ദ്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ ച​ക്ര​വാ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഈ ​ന​യ​ത​ന്ത്ര പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 45 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​എ​സ്. ജ​യ​ശ​ങ്ക​റും പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ന്യാ​യ​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ഏ​കീ​കൃ​ത അ​റ​ബ് നി​ല​പാ​ടു​മാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​റ​ബ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ ഒ​മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. മേ​യി​ൽ ഇ​റാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​നം. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി. ഇ​റാ​ഖ് ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഫു​ആ​ദ് ഹു​സൈ​നും ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി.

    ഇ​റാ​നു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ന് സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഒ​മാ​ൻ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മു​ദ്ര സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ലെ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ​ക്കും, യു​എ​ന്നി​ന്റെ ഭ​ക്ഷ്യ-​കൃ​ഷി സം​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി ഒ​മാ​നി​ൽ ഒ​രു പ്രാ​തി​നി​ധ്യ ഓ​ഫി​സ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​റി​നും അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും, ഒ​മാ​നി​ലെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത സി​വി​ലി​യ​ൻ ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ 'ഓ​ർ​ഡ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ' മോ​ദി​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റി​ലും കൃ​ഷി, സ​മു​ദ്ര പൈ​തൃ​കം, ശാ​സ്ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    യ​മ​നി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് ഒ​മാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ കൈ​മാ​റ്റം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. യ​മ​നി​ലെ എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളോ​ടും സം​യ​മ​നം പാ​ലി​ക്കാ​നും ഒ​മാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​സ്ര​യേ​ലി​ന്റെ ‘സോ​മാ​ലി​ലാ​ൻ​ഡ്’ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ ഒ​മാ​ൻ അ​ട​ക്കം അ​റ​ബ്, ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​തി​ർ​ത്തു. സോ​മാ​ലി​യ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​ന്റെ ഐ​ക്യ​ത്തെ​യും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ​യും ഒ​മാ​ൻ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല

    2025-ലെ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ഒ​മാ​ൻ 184 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 58ാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ​ത് പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു.​എ​ണ്ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​പെ​ക് പ്ല​സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യി ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 2025 ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​ദേ​ശ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പം 20.59 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് ഏ​ക​ദേ​ശം 30.61 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ലെ​ത്തി. ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഐ.​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കോ​മ​ക്സ് 2025 ന​ട​ന്നു. ഈ ​മേ​ഖ​ല 10.6 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ചു. 2025ൽ ​ഒ​മാ​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ 2.9 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച നേ​ടു​മെ​ന്നും, 2026-ൽ ​ഇ​ത് 3.7 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​രു​മെ​ന്നും ന​വം​ബ​റി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​വ​ചി​ച്ചു.

    ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത് ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഒ​മാ​ൻ-​ചൈ​ന സം​യു​ക്ത സ​മി​തി സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. 2025 ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ ചൈ​നീ​സ് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പം 854 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ലെ​ത്തി. 2025 ൽ ​ഒ​മാ​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ 3.1 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​രു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ലോ​ക​ബാ​ങ്ക് പ്ര​വ​ച​നം. ന​വം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ഒ​മാ​നി​ലെ എ​ണ്ണ ഉ​ത്പാ​ദ​നം 0.4 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ദു​ക​മി​ൽ 22 മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന, കാ​ർ​ഷി​ക നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല

    2025ൽ ​ജീ​വി​ത ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ നാ​ലാ​മ​തെ​ത്തി​യ​ത് പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​മാ​ണ്. ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലും ഒ​മാ​ൻ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സോ​ഷ്യ​ൽ റെ​സ്‌​പോ​ൺ​സി​ബി​ലി​റ്റി (സി.​എ​സ്.​ആ​ർ) ധാ​ർ​മി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ വ​ർ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു 2025. മാ​ര​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​മേ​ഹ സ്ക്രീ​നി​ങ്, ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​ക്ക​ളു​ടെ സ്ക്രീ​നി​ങ്, വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ദേ​ശീ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ 2025ലു​ട​നീ​ളം ന​ട​ന്നു.

    ഓ​ട്ടി​സം സ്പെ​ക്ട്രം ഡി​സോ​ർ​ഡ​ർ ഉ​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു പ​രി​ച​ര​ണ, പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് 70 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. താ​ഴ്ന്ന വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 5,000 പു​തി​യ താ​മ​സ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 170 മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന്റെ ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ‘മാ​റു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ലെ സു​സ്ഥി​ര കു​ടും​ബം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഗ​ൾ​ഫ് കു​ടും​ബ ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ ഒ​രു പു​തി​യ അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള സെ​ക്ട​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ദ്യ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മം (രാ​ജ ഉ​ത്ത​ര​വ് 92/2025) ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ക​ര​ട് നി​യ​മം സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. 8,000 ത്തി​ല​ധി​കം ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള പു​തി​യ സം​രം​ഭം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 4,000 പു​തി​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു 2025ലെ ​പൊ​തു ബ​ജ​റ്റി​ലെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 16 പു​തി​യ സ്കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കി.

    ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ഗ​വേ​ഷ​ണ, ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ച്ചു. ഇ​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കി.

    ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി (എ​സ്.​ക്യു.​യു) ക്യ.​എ​സ് വേ​ൾ​ഡ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി റാ​ങ്കി​ങ് 2025ൽ ​മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ക​യും ലോ​ക​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച 300 സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 8,000ത്തി​ല​ധി​കം ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഒ​രു പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​രം​ഭം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​മാ​നും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലെ പ്രീ-​സ്കൂ​ൾ ഘ​ട്ട​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ക​രി​ക്കു​ലം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി മേ​ഖ​ല

    ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040ന്റെ​യും നെ​റ്റ് സീ​റോ എ​മി​ഷ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി, മ​നാ​ഹ് -2 സോ​ളാ​ർ പ​വ​ർ പ്രോ​ജ​ക്റ്റ് പോ​ലു​ള്ള പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കി. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ് പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. ലോ​ക പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​ന​ത്തി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മു​ദ്ര​ജീ​വി​തം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന ഫ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ക് 10 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. അ​മി​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ ലോ​ക വ്യാ​പാ​ര സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഫി​ഷ​റീ​സ് സ​ബ്‌​സി​ഡി ക​രാ​റി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സൗ​രോ​ർ​ജ​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​യോ​ഗം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 'സോ​ളാ​ർ എ​ന​ർ​ജി - സ​സ്റ്റൈ​ന​ബി​ൾ ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ്' എ​ന്ന പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി കൃ​ഷി, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ പ​രി​സ്ഥി​തി വ്യ​വ​സാ​യ സ​മ്മേ​ള​നം ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു, ഇ​ത് മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണം, ജ​ല മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഒ​മാ​നി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ കാ​ർ​ബ​ൺ ക്രെ​ഡി​റ്റ് ട്രേ​ഡി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു. സു​ഹാ​ർ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​രു വ​ലി​യ സൗ​രോ​ർ​ജ പ​ദ്ധ​തി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഒ​മാ​ൻ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല

    മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ൾ ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കൃ​ഷി​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ സ്‌​മാ​ർ​ട്ട് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​ർ, ആ​ധു​നി​ക ജ​ല​സേ​ച​ന രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 'സ്‌​മാ​ർ​ട്ട് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​ർ' കൃ​ഷി​രീ​തി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഒ​മാ​നും അ​ൾ​ജീ​രി​യ​യും ത​മ്മി​ൽ കാ​ർ​ഷി​ക, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യും, ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സം​യു​ക്ത നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ആ​രാ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൃ​ഷി, ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​മാ​ൻ കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി ലെ​ബ​നീ​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി.

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ദു​ക​ത്തെ ആ​ധു​നി​ക സ​മു​ദ്ര​വി​ഭ​വ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന 22 മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന, കാ​ർ​ഷി​ക നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ക​ട​ലി​ൽ വെ​ച്ച് ത​ന്നെ മ​ത്സ്യം പി​ടി​ച്ച് സം​സ്‌​ക​രി​ക്കാ​നും ഫ്രീ​സ് ചെ​യ്യാ​നു​മു​ള്ള അ​ത്യാ​ധു​നി​ക 'ഫ്ലോ​ട്ടി​ങ് ഫാ​ക്ട​റി' പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഇ​ത് മ​ത്സ്യ​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    സാം​സ്കാ​രി​ക മേഖല

    ഒ​രു മാ​സം നീ​ണ്ട മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. 15ആ​മ​ത് അ​റ​ബ് തി​യ​റ്റ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ഒ​മാ​ൻ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു. വി​വി​ധ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ക്ക് ഷോ​പ്പു​ക​ളും സെ​മി​നാ​റു​ക​ളും ഈ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. ജ​നു​വ​രി 29 മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 2 വ​രെ അ​ൽ ബു​റൈ​മി വി​ന്റ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ട​ന്നു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മു​ത​ൽ മേ​യ് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന റോ​യ​ൽ ഓ​പ്പ​റ ഹൗ​സ് സീ​സ​ണി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഓ​പ്പ​റ, ബാ​ലെ, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. ‘സി​ൻ​ദ​ബാ​ദ്: ദ ​ഒ​മാ​നി സെ​യി​ല​ർ’ എ​ന്ന വി​ഖ്യാ​ത അ​വ​ത​ര​ണം ഓ​പ​റ ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്നു. മാ​ർ​ച്ച് 24ന് ​ഒ​മാ​ൻ ആ​ദ്യ​മാ​യി ല​ണ്ട​ൻ ഡി​സൈ​ൻ ബി​നാ​ലെ 2025ൽ ​പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. "മെ​മ്മ​റി നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക്" എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ​മാ​നി ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്റ്റ് ഹൈ​തം അ​ൽ ബൂ​സൈ​ഫി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ഒ​രു ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി ജൂ​ണി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ന​വം​ബ​ർ 20ന് ​ന​ട​ന്ന ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​സ്‌​ക​ത്ത്, സ​ലാ​ല, ഖ​സ​ബ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി പൈ​തൃ​കം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ വാ​ഷി​ങ്ട​ണി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു ഒ​മാ​നി ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​മാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​മ​ഫ​ല​മാ​യി 'ബി​ഷ്ത്' (പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ ധ​രി​ക്കു​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മേ​ൽ​വ​സ്ത്രം) യു​നെ​സ്‌​കോ​യു​ടെ അ​ദൃ​ശ്യ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ന​വം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​സ്ക​ത്ത് ആ​ർ​ട്ട് എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ​ൽ 15-ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 200 ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല

    ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി ഏ​ഷ്യ ക​പ്പി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു 2025. ഒ​മാ​ൻ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച ഐ.​സി.​സി മെ​ൻ​സ് ടി20 ​ലോ​ക​ക​പ്പ് ഏ​ഷ്യ, ഈ​സ്റ്റ് ഏ​ഷ്യ-​പ​സ​ഫി​ക് ക്വാ​ളി​ഫ​യ​റു​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം 2026​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ടി.20 ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി. ജ​തീ​ന്ദ​ർ സിം​ഗ് ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യി ലോ​ക​ക​പ്പി​നു​ള്ള 15 അം​ഗ ഒ​മാ​ൻ ടീ​മി​നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് 2025 ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ ടീം ​പ​ങ്കെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും പ്രാ​ഥ​മി​ക റൗ​ണ്ടി​ൽ പു​റ​ത്താ​യി. വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​ന​ത്തെ ഫി​ഫ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​ൻ 79ാം സ്ഥാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ഗ​ൾ​ഫ് ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഒ​മാ​ൻ റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പാ​യി. 14 ആ​മ​ത് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ 2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഏ​ഴു മു​ത​ൽ 12 വ​രെ ന​ട​ന്നു.

    അ​ൽ ജ​ബ​ൽ അ​ൽ അ​ഖ്ദ​റി​ലെ (ഗ്രീ​ൻ മൗ​ണ്ട​ൻ) അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ടം വി​ജ​യി​ച്ച​തോ​ടെ ആ​ദം യേ​റ്റ്സ് ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ കി​രീ​ടം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ് ഒ​മാ​ൻ മ​സ്‌​ക​ത്ത് മാ​ര​ത്ത​ൺ 2025’ൽ 60​ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 13,000-ത്തി​ല​ധി​കം ഓ​ട്ട​ക്കാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു ഏ​ഷ്യ​ൻ ജൂ​നി​യ​ർ ഫെ​ൻ​സി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ വ​നി​ത ദേ​ശീ​യ ഫെ​ൻ​സി​ങ് ടീ​മി​നെ ഒ​മാ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി ആ​ദ​രി​ച്ചു

