    Oman
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 1:04 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 1:04 PM IST

    ‘ഓട്ടോ പൊന്നോണം 2025’; സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു

    ഒ​മാ​ന്‍ തൃ​ശൂ​ര്‍ ഓ​ര്‍ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ ‘ഓ​ട്ടോ പൊ​ന്നോ​ണം 2025’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​യോ​ഗം

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്‍ തൃ​ശൂ​ര്‍ ഓ​ര്‍ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ട്ടോ പൊ​ന്നോ​ണം 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ വി​പു​ല​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​സീ​ര്‍ തി​രു​വ​ത്ര​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ണ്‍വീ​ന​റാ​യി യ​ഹി​യ ചാ​വ​ക്കാ​ടി​നെ​യും കോ ​ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍മാ​രാ​യി ജോ​സ് പു​ലി​ക്കോ​ട്ടി​ല്‍, മ​ഹേ​ഷ് പി.​എം, ഗം​ഗാ​ധ​ര​ന്‍ കേ​ച്ചേ​രി, അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് അ​ഴി​ക്കോ​ട്, അ​ബ്ദു​ല്‍ ഖാ​ദ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രും തൃ​ശൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രെ​യും പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​രേ​യും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി 51 അം​ഗ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ ആ​ളു​ക​ളെ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ന​ട​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​ത്ത​നി​മ നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന പു​ലി​ക്ക​ളി, പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യം, വ​ടം​വ​ലി, പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് യൂ​സു​ഫ് ചേ​റ്റു​വ, സു​ബി​ന്‍ ദി​വാ​ക​ര​ന്‍, ഷാ​ബി​ഹാ​സ്, ചി​ല​ങ്ക ഷെ​രീ​ഫ്, ദി​വാ​ക​ര​ന്‍, ക​ബീ​ര്‍ദാ​സ് ക​ഴി​ബ്രം, വി​നോ​ദ് മ​ഞ്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്തി​ല്‍ ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗം ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. എ​ല്ലാ​വി​ധ പി​ന്തു​ണ​യും ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന് വൈ​സ് പ്ര​വി​ഡ​ന്റും സ്ഥാ​പ​ക​നു​മാ​യ സി​ദ്ദീ​ഖ് കു​ഴി​ങ്ങ​ര അ​ഭ്യ​ര്‍ഥി​ച്ചു.

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സീ​ന്‍ ഒ​രു​മ​ന​യൂ​ര്‍, ഫി​റോ​സ് ചാ​വ​ക്കാ​ട്, സ​ഫീ​ര്‍ ബ്ലാ​ങ്ങാ​ട്, ഷെ​രീ​ഫ് കാ​ള​ത്തോ​ട് എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കും. ഹ​സ്സ​ന്‍ കേ​ച്ചേ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ 100 അം​ഗ വ​ള​ന്റി​യ​ര്‍ ക​മ്മി​റ്റി​യും സു​ബൈ​ര്‍ ഇ​ദ്രീ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വി​പു​ല​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക​മ്മി​റ്റി​യും നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. റാ​ഫി ച​ക്ക​ര, അ​ഫ്‌​സ​ല്‍, റ​ഹീം മ​ന്നാ​യി​ക്ക​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കും.

    പ്രോ​ഗ്രാം ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് ന​ജീ​ബ്, വി​നോ​ദ് കു​മാ​ര്‍, മു​സ്ത​ഫ അ​ബ്ദു​സ​ലാം, ജോ​സ് പു​ലി​ക്കോ​ട്ടി​ല്‍, ഷെ​ജീ​ര്‍, ര​മേ​ഷ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, അ​മീ​ര്‍, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഹീ​ന്‍, വി​ല്‍സ​ണ്‍, ജെ​റി​ന്‍, ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, റ​സാ​ഖ് അ​ഴീ​ക്കോ​ട്, ദി​ല്‍ഷാ​ദ്, സു​രേ​ഷ്, ഷി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ന്‍, നൗ​ഷാ​ദ് ബ്ലാ​ങ്ങാ​ട്, സ​ഗീ​ര്‍ അ​ഴി​ക്കോ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌​സ​ലീം, ജ​ലീ​ൽ അ​ഴി​ക്കോ​ട്, സു​രേ​ഷ് ബി ​എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്യ​ത്തി​ല്‍ ഫൈ​നാ​ന്‍സ് ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ​റ​ഫ് വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ യ​ഹി​യ ചാ​വ​ക്കാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

