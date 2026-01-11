Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 12:18 PM IST

    ര​ക്ത, പ്ലേ​റ്റ് ലെ​റ്റ് ദാ​ന ക്യാ​മ്പു​മാ​യി വി ​ഹെ​ൽ​പ്

    ര​ക്ത, പ്ലേ​റ്റ് ലെ​റ്റ് ദാ​ന ക്യാ​മ്പു​മാ​യി വി ​ഹെ​ൽ​പ്
    വി ​ഹെ​ൽ​പ് ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് ഒ​മാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന

    ര​ക്ത, പ്ലേ​റ്റ് ലെ​റ്റ് ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: വി ​ഹെ​ൽ​പ് ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് ഒ​മാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ര​ക്ത, പ്ലേ​റ്റ് ലെ​റ്റ് ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബൗ​ഷ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ 63 പേ​ർ ര​ക്ത​വും 12 പേ​ർ പ്ലേ​റ്റ് ലെ​റ്റും ദാ​നം ചെ​യ്തു.

    ര​ക്ത​ദാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ കു​റ​വ് അ​നു​ഭ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ന് താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ മ​ടി​കൂ​ടാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ടു വ​ര​ണ​മെ​ന്നും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.എ​ല്ലാ മാ​സ​വും ര​ണ്ടാം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വി ​ഹെ​ൽ​പ് ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് ഒ​മാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബൗ​ഷ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ 93684445, 97312871 ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ക്യാ​മ്പി​ന് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ വി​നോ​ദ് വാ​സു​ദേ​വ്, യ​തീ​ഷ്, മ​നോ​ഹ​ർ, അ​ഫ്രീ​ദ്, റി​യാ​സ്, റ​ഷീ​ദ്, നി​ഷ വി​നോ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:bloodPlateletDonation CampOman
    News Summary - We Help with Blood and Platelet Donation Camp
