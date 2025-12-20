Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 12:29 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 12:29 PM IST

    ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​കാം... വ​ഴി​കാ​ട്ടി​ക​ളാ​കാം

    ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​കാം... വ​ഴി​കാ​ട്ടി​ക​ളാ​കാം
    ‘ന​ക്ഷ​ത്രം വ​ഴി​കാ​ട്ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ്... അ​തി​നെ പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സൂ​ര്യ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​കാ​ട്ടി. ചി​ല​രെ​യെ​ങ്കി​ലും ന​ന്മ​യി​ലേ​ക്ക്, സ്നേ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക്, ക​രു​ണ​യി​ലേ​ക്ക്,സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ന​ന്മ​യു​ള്ള ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി ന​മു​ക്കും രൂ​പാ​ന്ത​ര​പ്പെ​ടാം...’’

    നി​ര​നി​ര​യാ​യി വി​ട​രു​ന്ന ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ക്രി​സ്മ​സി​ന്‍റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ചാ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്. ക്രി​സ്തു​വി​ന്റെ ജ​ന​ന​ത്തി​ൽ വി​ദ്വാ​ന്മാ​ർ​ക്ക് വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​യി നി​ന്ന​ത് ഈ ​ന​ക്ഷ​ത്രം ആ​യി​രു​ന്നു. വി​ശു​ദ്ധ വേ​ദ​പു​സ്ത​കം ന​മ്മെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ‘വി​ദ്വാ​ന്മാ​ർ ക​ണ്ട ന​ക്ഷ​ത്രം ശി​ശു ഉ​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്തി​നു​മീ​തെ വ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​വോ​ളം അ​വ​ർ​ക്കു​മു​മ്പാ​യി പൊ​യ്ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ന​ക്ഷ​ത്രം ക​ണ്ട​തു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​ർ അ​ത്യ​ന്തം സ​ന്തോ​ഷി​ച്ചു.

    ’ ശി​ശു ഉ​ള്ള സ്ഥ​ലം വ​രെ അ​വ​രെ എ​ത്തി​ക്കു​ക, എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ആ ​താ​ര​ത്തി​ന്റെ ദൗ​ത്യം. ഇ​ന്ന് ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ന​മ്മ​ളെ​ല്ലാ​വ​രും. വ്യ​ത്യ​സ്ത ജീ​വി​ത​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ്റ്റാ​ർ ആ​കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മാ​ണ്. എ​ന്താ​ണ് ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ദേ​ശം. വ​ള​രെ ചു​രു​ക്കി​പ്പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​കു​ന്ന​വ​രാ​യി​രി​ക്ക​ണം ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ. നി​ര​നി​ര​യാ​യി പോ​കു​ന്ന താ​ര​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​രു ചെ​റു​ന​ക്ഷ​ത്ര​മാ​യി ന​മു​ക്കും യാ​ത്ര ചെ​യ്യാം. ന​ക്ഷ​ത്രം വ​ഴി​കാ​ട്ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ്... അ​തി​നെ പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സൂ​ര്യ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​കാ​ട്ടി.

    ചി​ല​രെ​യെ​ങ്കി​ലും ന​ന്മ​യി​ലേ​ക്ക്, സ്നേ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക്, ക​രു​ണ​യി​ലേ​ക്ക്, സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ന​ന്മ​യു​ള്ള ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി ന​മു​ക്കും രൂ​പാ​ന്ത​ര​പ്പെ​ടാം. ചി​ല​രെ​യൊ​ക്കെ ന​മു​ക്ക് വ​ഴി കാ​ണി​ക്കാം. ചി​ല​ർ​ക്കൊ​ക്കെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വ​ഴി​കാ​ട്ടി​ക​ൾ ആ​കാം. ഈ ​ദൗ​ത്യം എ​ല്ലാ​യ്പോ​ഴും പ്ര​യാ​സ​മു​ള്ള​താ​ണ്.

    ക്രി​സ്തു​വി​ന്റെ യാ​ത്ര അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത് കു​രി​ശി​ലാ​ണ്. ക്രി​സ്മ​സ് കേ​വ​ലം ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ദ്വാ​ന്മാ​രു​ടെ​യും ആ​ട്ടി​ട​യ​രു​ടെ​യും ദൂ​ത​ന്മാ​രു​ടെ​യും മാ​ത്രം വ​ർ​ണ​ന​ക​ള​ല്ല. ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി ക്രൂ​ശി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ട്ട ദൈ​വ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്. ആ ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​നേ​ക​രെ ന​യി​ക്കു​ന്ന ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി ന​മു​ക്കും യാ​ത്ര ചെ​യ്യാം. ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​കാം വ​ഴി​കാ​ട്ടി​ക​ളാ​കാം. അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​യ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ.

    We can be stars... we can be guides
