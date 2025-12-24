Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right‘ന​മ്മ​ൾ...
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 12:30 PM IST

    ‘ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ’ ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ’ ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ‘ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ ഒ​രാ​ഗോ​ള സൗ​ഹൃ​ദ​ക്കൂ​ട്ട്’ ഒ​മാ​ൻ

    ചാ​പ്റ്റ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ‘ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ ഒ​രാ​ഗോ​ള സൗ​ഹൃ​ദ​ക്കൂ​ട്ട്’ ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മ​നോ​ജ് ന​രി​യം​പു​ള്ളി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ മ​സ്‌​ക​റ്റ് റു​വി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഫൈ​സ​ൽ വ​ലി​യ​ക​ത്ത്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ഷി​ക്ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌​കു​ട്ടി, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ്‌ ന​രി​യം​പു​ള്ളി, ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ​ഓർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ യാ​സീ​ൻ, ര​ക്ഷ​ാധി​കാ​രി മു​ഹ​മ്മ​ദു​ണ്ണി. മ​റ്റു ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ - ഷാ​ജീ​വ​ൻ, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി -സു​ബി​ൻ സു​ധാ​ക​ര​ൻ, സ​നോ​ജ് പി.​എസ്, വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, മീ​ഡി​യ കോ​ഓ​ഡി. മ​ൻ​സൂ​ർ, രാ​ജീ​വ്‌ ടി.​കെ, ഫൈ​സ​ൽ ആ​ർ.​എം എ​ന്നി​വ​രെ​യും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ വി.​സി, ന​സീ​ർ പി.​കെ, ബാ​ബു ടി.​കെ, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ഷാ​ഹു​ൽ വി.​സി.​കെ, സ​മീ​ർ പി.​കെ, ലാ​ലു പി.​കെ, ശി​വ​ജി പൊ​ന്ന​ര​ശ്ശേ​രി, ജോ​സ് സി.​ജെ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ൻ​വ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ​ഫീ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ​ഓർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മ​നോ​ജ് , സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ഷി​ക്ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ട്ടി , ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ യാ​സീ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newsgulfnewsmalayalam
    News Summary - 'We Are Dead' Oman Chapter New Chairmen
    Similar News
    Next Story
    X