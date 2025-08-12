Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഞ​ങ്ങ​ൾ...
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 11:56 AM IST

    ഞ​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്, ലോ​ഡി​ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള​ല്ല...

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ബാ​ഗി​ന്റെ ഭാ​രം​കു​റ​ക്കാ​ൻ മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ഞ​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്, ലോ​ഡി​ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള​ല്ല...
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ബാ​ഗി​ന്റെ ഭാ​രം​കു​റ​ക്കാ​ൻ മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​മി​ത​ഭാ​രം ചു​മ​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്റെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ള​ര്‍ച്ച​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണ് സു​ര​ക്ഷാ​നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍. ഭാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ​തും തു​ണി​കൊ​ണ്ട് നി​ര്‍മി​ച്ച​വ​യു​മാ​യ ബാ​ഗു​ക​ള്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. വാ​യു​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ദ്വാ​ര​ങ്ങ​ളോ​ട് കൂ​ടി​യ​തും കൂ​ടു​ത​ല്‍ അ​റ​ക​ളു​ള്ള​തു​മാ​യ ബാ​ഗു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം.

    ബാ​ഗി​നു​ള്ളി​ൽ പ​ലി​യ​ട​ത്താ​യി പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ക്ക​ണം. ഇ​തു​വ​ഴി ബാ​ഗി​നു​ള്ളി​ലെ ഭാ​രം തു​ല്യ​മാ​ക്കാ​നും ന​ടു​വേ​ദ​ന ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള​തും ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ഷോ​ള്‍ഡ​ര്‍ സ്ട്രാ​പ്പു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ തോ​ളി​ന്റെ അ​മി​ത സ​മ്മ​ര്‍ദം കു​റ​ക്കാ​നാ​കും. വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു​മി​ച്ചു​ള്ള നോ​ട്ട് ബു​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ബാ​ഗി​ന്റെ ഭാ​രം കു​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ര​ണ്ട് നോ​ട്ട് ബു​ക്കു​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും ഒ​രു​കു​ട്ടി​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. സ്‌​കൂ​ള്‍ ബാ​ഗു​ക​ളു​ടെ ഭാ​രം കു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​ള്ള​ത് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​വി​ധ ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ല്‍, ഒ​രു പ്രൈ​മ​റി വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യു​ടെ ബാ​ഗി​ന് 4.5 കി​ലോ​ഗ്രാം വ​രെ ഭാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും വെ​ള്ള​ക്കു​പ്പി​യും ല​ഞ്ച് ബോ​ക്‌​സും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യാ​ണി​ത്. ഇ​ത് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യു​ടെ ശ​രീ​ര​ഭാ​ര​ത്തി​ന്റെ 15 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം വ​രും. ഹോം ​വ​ര്‍ക്കു​ക​ളെ​ങ്കി​ലും പേ​പ്പ​റി​ല്‍ എ​ഴു​തി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ ഒ​രു പ​രി​ധി വ​രെ ഭാ​രം കു​റ​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും. ഒ​രു നോ​ട്ട് ബു​ക്കി​ല്‍ മൂ​ന്നോ നാ​ലോ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ലാ​സ് നോ​ട്ട് എ​ഴു​താ​ന്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ല്‍ ബു​ക്ക് വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്റെ ചെ​ല​വും ലാ​ഭി​ക്കാം.

    ട്രോ​ളി സ്‌​കൂ​ള്‍ ബാ​ഗു​ക​ള്‍ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളോ​ട് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ധി​ക​ഭാ​രം വ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തും ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് ഗു​ണ​ക​ര​മ​ല്ല. പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും സ​പ്ലൈ​ക​ളും സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ ലോ​ക്ക​റു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്ത​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ത്ത​രം തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ന​ടു​വ​ദേ​ന​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​പ​രി​ധി​വ​രെ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ബാ​ഗി​ന്റെ ഭാ​രം കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​ന്ന് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സ്‌​കൂ​ൾ ബാ​ഗു​ക​ളി​ൽ പ​ല​തും ഭാ​രം കൂ​ടി​യ​തും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:school studentsGulf NewsChildrenSchool Bag Weigh
    News Summary - We are children, not loading workers...
    Similar News
    Next Story
    X