    30 Sept 2025 12:35 PM IST
    30 Sept 2025 12:35 PM IST

    മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്‌​ക​ര​ണം; മേ​ൽ​നോ​ട്ടം നാ​ളെ​മു​ത​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക്

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ മാ​ലി​ന്യ​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ഗ​താ​ഗ​ത​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മേ​ൽ​നോ​ട്ട ചു​മ​ത​ല മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ ഒ​മാ​ൻ എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി​യും (ബീ​അ്) മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ക​രാ​ർ. ര​ണ്ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഒ​പ്പി​ട​ൽ ച​ട​ങ്ങ്. ക​രാ​റി​ന്റെ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മാ​ലി​ന്യ​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ഗ​താ​ഗ​ത​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കും. ലാ​ൻ​ഡ്‌​ഫി​ല്ലു​ക​ൾ, ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ, അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്‌​ക​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ബീ​അ് തു​ട​ർ​ന്നും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ലും വി​ഭ​വ​കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും മാ​ലി​ന്യ​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ഭ​വ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ബീ​അ് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കും.

    സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ഗ​മ​വും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ മാ​റ്റം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലു​ട​നീ​ളം പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം, പ​രി​സ്ഥി​തി​സം​ര​ക്ഷ​ണം, മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഈ ​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ഗ​ണ്യ​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഖ​ര​മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ സം​യോ​ജ​ന​വും ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ക​രാ​ർ. ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഭ​ര​ണ, പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നും ഇ​ത് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു.

