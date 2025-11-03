Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 11:28 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 11:29 AM IST

    ബെ​ൽ​ക്കി​ൻ എ​ക്സ് സൈ​റ്റ് പ​വ​ർ ബാ​ങ്ക് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്

    ബെ​ൽ​ക്കി​ൻ എ​ക്സ് സൈ​റ്റ് പ​വ​ർ ബാ​ങ്ക് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    ബെ​ൽ​ക്കി​ൻ എ​ക്സ് സൈ​റ്റ് പ​വ​ർ ബാ​ങ്ക്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ബെ​ൽ​ക്കി​ൻ എ​ക്സ് സൈ​റ്റ് ബ്രാ​ൻ​ഡി​ൽ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​വ​ർ ബാ​ങ്കി​ന്റെ അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത​യെക്കുറി​ച്ച് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​പി.​എ) സു​ര​ക്ഷ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ചി​ല ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലി​ഥി​യം-​അ​യ​ൺ ബാ​റ്റ​റി അ​മി​ത​മാ​യ തോ​തി​ൽ ചൂ​ടാ​യി പ്ര​ശ്നം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. അ​മി​ത​മാ​യ ചൂ​ടു​മൂ​ലം പ​വ​ർ ബാ​ങ്ക് പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്കാ​നും തീ ​പി​ടി​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ബാ​റ്റ​റി ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ബെ​ൽ​കി​ൻ എ​ക്സ് സൈ​റ്റ് പോ​ർ​ട്ട​ബി​ൾ വ​യ​ർ​ലെ​സ് ചാ​ർ​ജ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്തി, നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളോ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രോ ന​ൽ​കി​യ സു​ര​ക്ഷ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി.​പി.​എ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യാ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യെ​ന്ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​മാ​ന​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ത​ക​രാ​റു​ക​ളു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ലോ ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലോ (80079009 / 80077997) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    സു​ര​ക്ഷ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​മാ​ന്റെ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ സ​ലാം എ​യ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ലി​ഥി​യം പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നാ​ണ് വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ൾമൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന തീ​പി​ടി​ത്ത അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നിടെ​യാ​ണ് സ​ലാം എ​യ​റി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം. ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ്​​പെ​യ​ർ ബാ​റ്റ​റി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ട്. അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പ​ട്ട എ​ല്ലാ സ്പെ​യ​ർ ബാ​റ്റ​റി​ക​ളും വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ഓ​ഫാ​ക്കി​വെ​ക്ക​ണം. 100 വാ​ട്ട് അ​വ​റി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ സ്വി​ച്ച് ഓ​ഫ് ചെ​യ്ത് സീ​റ്റി​ന​ടി​യി​ലോ സീ​റ്റ് പോ​ക്ക​റ്റി​ലോ സൂ​ക്ഷി​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽ, വി​മാ​ന​ത്തി​ൽവെ​ച്ച് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഉ​പ​ക​ര​ണം ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും സ​ലാം എ​യ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:warninggulfnewsOman
