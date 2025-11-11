Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    11 Nov 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 10:45 AM IST

    ഇ​റ​ച്ചി വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണമെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്

    ഇ​റ​ച്ചി വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണമെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​റ​ച്ചി വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​നി​ന്ന് മാ​ത്രം വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട് മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​സം​ഘം മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും അ​റ​വു​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ത്ത​തോ ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ത്ത​തോ ആ​യ ഇ​റ​ച്ചി ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഹാ​നി​ക​ര​മാ​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    TAGS:Oman Newsmeatwarninggulf news malayalam
