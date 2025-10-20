Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 1:15 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 1:15 PM IST

    വാ​ദി ഖ​ന്ദ​ബ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം; ഇ​ന്റ​ർ​ലോ​ക്കി​ങ് ടൈ​ലു​ക​ൾ വി​രി​ച്ച ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കും

    വാ​ദി ഖ​ന്ദ​ബ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം; ഇ​ന്റ​ർ​ലോ​ക്കി​ങ് ടൈ​ലു​ക​ൾ വി​രി​ച്ച ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കും
    വാ​ദി ഖ​ന്ദ​ബ് പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശം

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ വാ​ദി ഖ​ന്ദ​ബ് പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​വും വി​ക​സ​ന​വും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും കാ​യി​ക, വി​നോ​ദ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യാ​ണ് വാ​ദി ഖ​ന്ദ​ബ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി നി​ർ​മാ​ണ-​സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 700 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​വും നാ​ലു മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യു​മു​ള്ള വാ​ക്‌​വേ (ന​ട​പ്പാ​ത) നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണ് ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​നം. ഇ​ന്റ​ർ​ലോ​ക്കി​ങ് ടൈ​ലു​ക​ൾ വി​രി​ച്ച ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ പ്ര​ഭാ​ത, സാ​യാ​ഹ്ന സ​വാ​രി​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​വു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യു​ക.

    വാ​ദി​യു​ടെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി 700 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ ലൈ​ൻ ചെ​യ്ത ഗ്രാ​വ​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച് വാ​ദി​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് റോ​ഡു​ക​ളും മ​റ്റു സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും വെ​ള്ളം കു​ത്തി​യൊ​ലി​ച്ച് ത​ക​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കും. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മ​ഴ​വെ​ള്ള​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഇ​ടം കൂ​ടി​യാ​ക്കി വാ​ദി ഖ​ന്ദ​ബി​നെ മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​കൊ​ണ്ട് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

