    Oman
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 9:57 AM IST

    മു​ഖം മി​നു​ക്കാ​ൻ വാ​ദി ക​ബീ​ർ ‘ഫ്രൈ​ഡേ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്’

    വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ടെ​ൻ​ഡ​ർ ക്ഷ​ണി​ച്ചു, വ്യാ​പാ​ര​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം
    മ​ത്ര വാ​ദി ക​ബീ​റി​ലെ ഫ്രൈ​ഡേ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ത്ര വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ വാ​ദി ക​ബീ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ‘ഫ്രൈ​ഡേ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്’ കെ​ട്ടി​ട വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പൊ​തു ടെ​ൻ​ഡ​ർ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. 20 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​രാ​റി​ൽ ര​ണ്ട് പ്ലോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​മാ​ണ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    3554 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വ​രു​ന്ന പ്ലോ​ട്ട് ന​മ്പ​ർ 184, 5721 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വ​രു​ന്ന പ്ലോ​ട്ട് ന​മ്പ​ർ 185 എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് പ്ലാ​നി​ലു​ള്ള​ത്. മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള വി​പ​ണി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ വാ​ദി ക​ബീ​റി​ലെ ഫ്രൈ​ഡേ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ര​ു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    പ്ലോ​ട്ട് ന​മ്പ​ർ 185ൽ ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, ഹ​രി​ത​വ​ത്ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യ​ട​ക്കം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പാ​ർ​ക്കി​ങ് വി​ക​സ​ന​വും പ്ലോ​ട്ട് ന​മ്പ​ർ 184ൽ 10 ​റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഷോ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ര​ണ്ട് വാ​ണി​ജ്യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ഫ്രൈ​ഡേ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നെ ആ​ധു​നി​ക വാ​ണി​ജ്യ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മൂ​ല്യ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​പേ​ശ​ലി​ലൂ​ടെ കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​ക്ക്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ ഫ്രൈ​ഡേ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ പ്ര​​​ത്യേ​ക​ത.

    അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​വി​ധ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്. എ​ല്ലാ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ നൂ​റോ​ളം ക​ട​ക​ളു​ണ്ട്. ഒ​മാ​നി​ക​ളു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, അ​ടു​ക്ക​ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വീ​ടു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഈ ​നാ​ട്ടു​ച​ന്ത​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    TAGS:friday marketWadi KabirMuscat MunicipalityDevelopment Project
    News Summary - Wadi Kabir 'Friday Market' to brighten your face
