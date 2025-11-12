Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 9:13 AM IST

    സർബ് സീസണിലെ സുന്ദരാനുഭവമായി വാദി ദർബാത്ത്

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം വ​രെ നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ് സ​ർ​ബ് സീ​സ​ൺ
    സർബ് സീസണിലെ സുന്ദരാനുഭവമായി വാദി ദർബാത്ത്
    വാ​ദി ദ​ർ​ബാ​ത്തി​ൽ പ​ച്ച​പു​ത​ച്ച കു​ന്നി​ൻ ചെ​രു​വ് 

    സ​ലാ​ല: ദോ​ഫാ​റി​ൽ സ​ർ​ബ് സീ​സ​ൺ സ​ജീ​വ​മാ​വു​മ്പോ​ൾ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ന​യ​ന​മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച്ച​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വാ​ദി ദ​ർ​ബാ​ത്ത്. ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച വാ​ദി ദ​ർ​ബാ​ത്ത് സ​ർ​ബ് സീ​സ​ണി​ലും സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​ണ്. സ​ർ​ബ് സീ​സ​ണെ​ന്നാ​ൽ താ​ഴ്വ​ര​യി​ലെ വ​സ​ന്ത​കാ​ല​മാ​ണ്.

    വാ​ദി ദ​ർ​ബാ​ത്തി​ലെ അ​രു​വി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കു​ന്ന ഒ​ട്ട​ക​ക്കൂ​ട്ടം

    പൂ​ക്ക​ൾ ഇ​ളം​വെ​യി​ലി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും ജ​ലാ​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​രി​കു​പ​റ്റി ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളും കു​തി​ര​ക​ളും ദ​ർ​ബാ​ത്ത് താ​ഴ്വ​ര​യി​ലെ പ​തി​വു കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ‘അ​ൽ സ​ർ​ബ്’ അ​ഥ​വാ വ​സ​ന്ത​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​രം​ഭം. ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ലെ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് അ​ക​ന്ന് ഇ​ളം ചൂ​ടു​ള്ള വെ​യി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ദോ​ഫാ​റി​ന്റെ സ​ർ​ബ് സീ​സ​ണി​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി​സൗ​ന്ദ​ര്യം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങു​ന്നു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ​യും മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ന്നു​കാ​ലി​വ​ള​ർ​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും പ്ര​ധാ​ന സീ​സ​ൺ​കൂ​ടി​യാ​ണ് സ​ർ​ബ്. ഖ​രീ​ഫ് മ​ഴ​ക​ളി​ൽ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചു​ള്ള കൃ​ഷി​ക​ളു​ടെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ഈ ​കാ​ല​ത്താ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. ചോ​ളം, പ​യ​ർ, വെ​ള്ള​രി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വി​ള​ക​ൾ. തേ​ൻ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​വും മ​ത്സ്യ​സ​മൃ​ദ്ധി​യും ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ വ​ർ​ധി​ക്കും. ലോ​ബ്സ്റ്റ​ർ, അ​യ​ക്കൂ​റ, മ​ത്തി എ​ന്നി​വ പോ​ലു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന പോ​ഷ​ക​മൂ​ല്യ​മു​ള്ള മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ‘നെ​യ്യ്’ ഈ ​സ​മ​യ​ത്താ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ മേ​ഞ്ഞു​വ​ള​രു​ന്ന പ​ശു​ക്ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന പാ​ൽ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്കും. ഈ ​പാ​ൽ നേ​രി​ട്ടോ ചൂ​ടാ​ക്കി​യോ ആ​ളു​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്നു. ‘അ​ൽ മു​അ​ദി​ബ്’ എ​ന്നാ​ണ് ഇ​തി​ന് പേ​ര്. വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​ത്ത് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ‘അ​ൽ മ​ഖൂ​ദ്’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​വി​ത​ക​ളും പാ​ട്ടു​ക​ളും പാ​ടു​ന്നു.

    ക​ന്നു​കാ​ലി വ​ള​ർ​ത്തു​കാ​ർ ഖ​രീ​ഫ് കാ​ല​ത്ത് അ​ട​ച്ചി​രു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​ബ് കാ​ല​ത്ത് ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളെ മേ​യാ​നി​റ​ക്കി​ത്തു​ട​ങ്ങും. ഇ​ട​യ​ന്മാ​ർ ‘നാ​നാ’, ‘ദ​ബ​റ​റാ​ത്ത്’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മേ​ച്ചി​ൽ​പു​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കും.

    സ​ർ​ബ് സീ​സ​ണി​ൽ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലെ താ​പ​നി​ല ശ​രാ​ശ​രി 20 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ 26 മു​ത​ൽ 28 ഡി​ഗ്രി വ​രെ ആ​യി​രി​ക്കും. സ​ർ​ബ് കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​ട്ട​ക​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഇ​ട​യ​ന്മാ​രും ‘അ​ൽ ഖ​ത്‍ല’ എ​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക യാ​ത്ര​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടും.

    വാ​ദി ന​ഹീ​സ്, വാ​ദി ദ​ർ​ബ​ത്ത്, വാ​ടി ഗൈ​ദാ​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളെ സ​ലാ​ല​യു​ടെ പാ​ത​ക​ളി​ലും ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ണാം. ഒ​ട്ട​ക​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ട​യ​ന്മാ​ർ പി​ക്ക​പ്പ് ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും സ​ഞ്ച​രി​ക്കും.

    ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു മാ​സം നീ​ളു​ന്ന ഈ ​യാ​ത്ര​യി​ൽ അ​വ​ർ തീ​റ്റ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി സ​ഞ്ച​രി​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം വ​രെ നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ് സ​ർ​ബ് സീ​സ​ൺ.

