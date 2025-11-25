Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    25 Nov 2025 1:40 PM IST
    Updated On
    25 Nov 2025 1:40 PM IST

    അ​ഗ്നിപ​ർ​വ​ത സ​്ഫോ​ട​നം; ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി

    അ​ഗ്നിപ​ർ​വ​ത സ​്ഫോ​ട​നം; ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇത്യോ​പ്യ​യി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​ഗ്നി പ​ർ​വ​ത സ്‌​ഫോ​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​മാ​നി​ലെ നി​വാ​സി​ക​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി. ഒ​മാ​ന്റെ ദോ​ഫാ​ർ മേ​ഖ​ല​യെ​യും അ​ൽ​വു​സ്ത മേ​ഖ​ല​യെ​യും ബാ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​മാ​നി​ലെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​അ​ഗ്‌​നി പ​ർ​വത സ്‌​ഫോ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ചാ​ര​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കി​ട്ടും ഇ​ത് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് പ്ര​വ​ചി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ , ഇത്യോ​പ്യ​യി​ലെ ഹേ​ലി കു​പ്പി എ​ന്ന പ​ർ​വ​ത​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ സ്‌​ഫോ​ട​നം ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലും ഒ​മാ​ന്റെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ​യോ വാ​യു ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തെ​യോ ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    വാ​യു ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലു​ള്ള 68 വാ​യു ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വ്യ​തി​യാ​നം പ്ര​ക​ട​മാ​യാ​ൽ അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​തോ​റി​റ്റി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഇത്യോ​പ്യ​യി​ൽ അ​ഗ്നി​പ​ർ​വ്വ​ത സ്‌​ഫോ​ട​നം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 45,000 അ​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, യ​മ​നി​ന്റെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഈ ​പൊ​ടി​പ​ട​ലം ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ ചി​ത്രം ഒ​മാ​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

