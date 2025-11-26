Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 9:29 AM IST

    റബുൽ ഖാലിക്കും അറബിക്കടലിനും മുകളിൽ അഗ്നിപർവത ചാരം

    റബുൽ ഖാലിക്കും അറബിക്കടലിനും മുകളിൽ അഗ്നിപർവത ചാരം
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഇത്യോ​പ്യ​യി​ലെ ഹൈ​ലി ഗു​ബ്ബി അ​ഗ്നി​പ​ർ​വത സ്ഫോ​ട​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ ആ​കാ​ശ​ത്ത് നി​രീ​ക്ഷ​ണം സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി​യ​താ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി അ​ടി​യ​ന്ത​ര കേ​ന്ദ്രം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം, 35,000 അ​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ റ​ബു​ൽ ഖാ​ലി മ​രു​ഭൂ​മി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ന്റെ ചി​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും അ​ഗ്നി​പ​ർ​വ​ത ചാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​രെ ഒ​മാ​നി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കോ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നോ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​വു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ത് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള വാ​യു ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റ​മൊ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ചാ​രം ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ പാ​ളി​യി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഒ​മാ​നി​ലെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:arabian seavolcanic ash
